München (ots) -Uli Hoeneß. Vom gefeierten Fußballstar zum mächtigen Vereinslenker, zum Mister FC Bayern: Verehrt und angefeindet, bewundert und verurteilt. Einer, der Höhen und Tiefen durchlebt und immer wieder aufsteht. Anlässlich seines 75. Geburtstages erzählt die fünfteilige Dokuserie des Bayerischen Rundfunks "Being Uli Hoeneß" die Geschichte eines außergewöhnlichen Lebens - und zugleich die des FC Bayern München und des deutschen Profifußballs über mehrere Jahrzehnte.Als Spieler, Manager und Präsident hat Hoeneß den FC Bayern zu einem internationalen Topclub geformt und den Fußball nachhaltig geprägt. Doch sein Weg an die Spitze ist nicht nur von Erfolgen, sondern auch von Konflikten, Grenzüberschreitungen und Brüchen gezeichnet. Dazu überlebt er als Einziger von vier Insassen einen Flugzeugabsturz. Im Mittelpunkt der Dokuserie steht die Frage, was Uli Hoeneß antreibt und wie aus einem ehrgeizigen Metzgerssohn aus Ulm einer der mächtigsten und meinungsstärksten Männer des deutschen Fußballs werden konnte. Mit dem FC Bayern und der deutschen Nationalmannschaft feiert er große sportliche Triumphe. Nach einer schweren Knieverletzung muss er seine Karriere früh beenden. Mit gerade einmal 27 Jahren wird er jüngster Manager der Bundesliga-Geschichte. Mit wirtschaftlichem Gespür und wegweisenden Innovationen saniert er den hochverschuldeten Verein und führt ihn an die Weltspitze. Hoeneß steht für Ehrgeiz und Erfolg, für Macht und Verantwortung - und für eine Persönlichkeit, die bewusst polarisiert.Die Doku-Serie "Being Uli Hoeneß" führt dabei immer wieder aus der Öffentlichkeit ins Private und zeigt den Menschen Uli Hoeneß in all seinen Facetten: Exklusiv geben seine Frau Susanne und die Kinder Florian und Sabine Einblicke in das Familienleben und in Momente abseits der Kameras. Freunde, langjährige Weggefährten und Rivalen erzählen von gemeinsamen Erlebnissen, Freundschaften und Zerwürfnissen, von Konflikten und überraschenden Wendungen. Uli Hoeneß selbst blickt zurück auf entscheidende und emotionale Momente seines Lebens - auf Triumphe und Niederlagen, auf die "Abteilung Attacke" und deren Auswirkungen und auf seine Schwierigkeit, wirklich loszulassen.Die Dokumentation beleuchtet auch die Widersprüche seines Lebens und den tiefsten Einschnitt seiner Karriere: den Prozess und die Verurteilung wegen Steuerhinterziehung sowie die Zeit im Gefängnis und bietet damit ein vielschichtiges Porträt über Erfolg und Scheitern, Macht und Verantwortung, Feindbild und Wohltäter, Schuld und zweite Chancen.Redaktion BR: Astrid Harms-Limmer, Christoph NetzelAutoren: Philipp Grüll, Niklas Eckert, Christoph Nahr"Being Uli Hoeneß" ist ab 27. Dezember in der ARD Mediathek zu sehen und am 4. Januar 2027 um 20:15 Uhr im Ersten.Am 26.12. erscheint der Podcast "Uli Hoeneß - Mr. FC Bayern. Die ganze Geschichte." bei ARD Sounds (https://www.ardsounds.de/).Fotos bei ARD-Foto.de (https://www.ardfoto.de/) und BR-Foto.de (https://www.br-foto.de/)Pressekontakt:BR-PressestelleSonja ChristleinE-Mail: sonja.christlein@br.deTel. +49 (0)89 5900-10576Miriam ZerbelE-Mail: miriam.zerbel@br.deTel. +49 +49 (0)89 5900-10581www.br.de/presseOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6389512