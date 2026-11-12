Änderungen im Vorstand bei MLP: Ab 01.01.2028 übernimmt Jan Berg den Vorstandsvorsitz. Der aktuelle CEO Dr. Uwe Schroeder-Wildberg strebt keine weitere Amtszeit an. Mehrere Anteilseigner unterstützen nun seine Berufung in den Aufsichtsrat der MLP SE. Zum 01.01.2028 wird Jan Berg vom Aufsichtsrat der MLP SE zum neuen Vorstandsvorsitzenden ernannt. Bisher war der 49-Jährige Vorstandssprecher in der größten Konzerngesellschaft, der MLP Finanzberatung SE, Vorstand Firmenkunden in der MLP SE und gleichzeitig ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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