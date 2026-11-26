Die Nerven an den Börsen liegen blank. Die Angst vor Zinserhöhungen löst eine Verkaufswelle nach der anderen aus, Erinnerungen an den Crash vom 19. Oktober 1987 werden wach. Selbst der vermeintlich sichere Hafen Gold verlor binnen zwei Wochen von mehr als 4.100 USD auf unter 3.500 USD je Feinunze. Panikphasen an der Börse haben aber auch eine gute Seite: Sie zeigen gnadenlos, welche Aktien wirklich etwas aushalten. Berkshire Hathaway, DRC Gold und MLP überstehen den Stresstest erstaunlich gut. Der Grund: Sie haben ihre Durststrecke bereits hinter sich.

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