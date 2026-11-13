Rücktritt von Jensen Huang! Ein beispielloser Führungsskandal beim KI-Vorreiter Nvidia hält die internationalen Finanzmärkte in Atem und löst eine gewaltige Kettenreaktion aus. Nachdem Konzernchef Jensen Huang eine außereheliche Affäre mit einer chinesischen Managerin einräumte, die laut US-Geheimdiensten als Spionin für Peking gearbeitet haben soll, rückte nun auch noch eine zweite mutmaßliche Beziehung zu einer Vizepräsidentin des Unternehmens ans Licht. Während das FBI ermittelt und der Nvidia-Verwaltungsrat über die Absetzung seines langjährigen Visionärs berät, zieht er selbst die Konsequenzen. Der Chipgigant verliert 1 Billion USD an Marktwert in nur 20 Handelstagen. Doch diese tiefe Vertrauenskrise beim Branchenprimus bedeutet keineswegs das Ende des KI-Booms, sondern verschiebt die Gewichte auf dem gesamten Halbleitermarkt neu. Wettbewerber im Chip-Sektor wittern jetzt ihre große Chance, dem angeschlagenen Platzhirsch wertvolle Marktanteile und Rechenzentrums-Aufträge abzujagen. Gleichzeitig zeigen die Spionagevorwürfe rund um hochsensible US-Prozessoren, wie erbittert der technologische Machtkampf zwischen Washington und Peking geführt wird. Auch der ewige Gewinner Gold taumelt mit 3.880 USD unter eine wichtige technische Linie. Welche Titel sollten Börsianer jetzt im Auge haben?

Den vollständigen Artikel lesen ...