Ein führender Goldförderer hat im dritten Quartal im Schnitt 4.249 USD je Unze erlöst, 23 % mehr als ein Jahr zuvor. Das Geschäft bleibt damit lukrativ, auch wenn der Goldpreis zuletzt unter 3.900 USD gerutscht ist. Das spielt den Förderern in die Karten, allerdings auf ganz unterschiedliche Weise. Große Produzenten nutzen die breiten Margen, Explorer können bei anhaltend hohem Preis auf wachsendes Interesse an neuen Projekten hoffen, und Unternehmen mit viel Cashflow können investieren oder Geld an ihre Aktionäre zurückgeben. Wir sehen uns daher Barrick Mining, DRC Gold und Kinross Gold genauer an.
Enthaltene Werte: CA23347H1064,CA06849F1080,CA4969024047Den vollständigen Artikel lesen ...
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