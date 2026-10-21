Analysten von Goldman Sachs erwarten bis Ende 2027 einen Goldpreis von 5.400 USD, während J.P. Morgan in einer Notiz vom Februar sogar 6.300 USD als Ziel für 2027 nannte. Dieses Umfeld bei einer US-Staatsverschuldung von über 40 Bio. USD stützt den Goldpreis. Zugleich kämpfen Branchenführer wie Newmont mit sinkenden Fördermengen. Dies zwingt große Bergbaukonzerne zu einer Neuausrichtung auf dem Kontinent, wo Projektentwickler wie DRC Gold mit Explorationsgebieten in direkter Nachbarschaft ins Visier rücken.
Enthaltene Werte: CA23347H1064Den vollständigen Artikel lesen ...
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