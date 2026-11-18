Entertainment, Gaming, Rohstoffe! Das bewegt die Märkte derzeit! Europas Ticketkönig CTS Eventim kämpft nach jüngsten Quartalszahlen mit Ängsten vor einem schwächeren Konzertgeschäft. Die gesamte Spielebranche schaut gebannt auf den wahrscheinlich milliardenschweren Verkaufsstart von Take-Two Interactive mit GTA6. Etwas abseits, aber dennoch chancenreich formiert sich zudem bei DRC Gold unter der Leitung von Klaus Eckhof ein potenzieller Überflieger im Schatten des anhaltenden Goldbooms. Unser Aktien-Report bzw. Aktien-Kommentar beleuchtet die harten Finanzdaten, operationellen Chancen und Risiken dieser drei Werte. Erfahren Sie, welche Kursziele möglich sind, wo die Hürden liegen und welcher Titel jetzt glänzende Aussichten bietet.

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.