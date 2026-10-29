Börse ist kein Streichelzoo. Wer Rendite will, muss selbst auf die Pirsch. Stock Picking ist die Kunst, die Gewinner von morgen zu finden, bevor der Rest der Börse aufwacht. DRC Gold arbeitet unter der Leitung des erfahrenen Branchenveteranen Klaus Eckhof am Einstieg in ein Goldprojekt im Nordosten der Demokratischen Republik Kongo. Dies könnte die Gesellschaft auf eine ganz neue Stufe heben. CTS Eventim bekommt durch einen aktivistischen Investor neue Aufmerksamkeit. Das könnte der Aktie auf die Sprünge helfen. Mutares hat viele Eisen im Feuer. Wer hat die Nase vorn?Den vollständigen Artikel lesen ...
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