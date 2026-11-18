Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von Antimony Resources. Massive Korrekturen können Einstiegschancen eröffnen. Doch welche Aktien haben das Potenzial für ein Comeback? Bei Antimony Resources sieht GBC Research Vervielfachungspotenzial und empfiehlt den Antimonexplorer mit einem Kursziel von 1,60 EUR zum Kauf. Mit frischem Kapital kann die Entwicklung des kanadischen Bald-Hill-Projekts vorangebracht werden. Standard Lithium hat seit dem Januarhoch rund 78 % an Wert verloren. Der Markt wartet auf milliardenschwere Projektfinanzierungen und ist von den Quartalszahlen nicht überzeugt. Bei CTS Eventim läuft das Comeback bereits. Allerdings zeigen die Quartalszahlen, dass nicht alles rund läuft. Analysten sehen dennoch über 50 % Kurspotenzial.

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