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Markus Weingran
12.11.2026 15:27 Uhr
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Die Nvidia-Soap: Rolls-Royce: Trading-Update! | SMA: Verhaltene Reaktion | OHB: Gewinnrückgang

Die Personalie Jensen Huang bleibt das bestimmende Thema an den Märkten. Bleibt er Nvidia-CEO oder muss er gehen? Eine Diskussion, die viele Spekulationen enthält. Wer sind die Gewinner und Verlierer dieses Themas?Nvidia-Beben: Wenn Jensen Huang fällt, beginnt der Kampf um die KI-Milliarden! Die Affärenvorwürfe gegen Nvidia-Chef Jensen Huang entwickeln sich zu einer handfesten Führungskrise. Medienberichten zufolge beschäftigt sich der Verwaltungsrat bereits mit einem möglichen Wechsel an der Konzernspitze. Eine Entscheidung ist bislang nicht offiziell bestätigt. Doch was würde passieren, wenn der Mann, der Nvidia zum wertvollsten KI-Chipkonzern der Welt gemacht hat, tatsächlich gehen …

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© 2026 Markus Weingran
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