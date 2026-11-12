Spain-based independent power producer (IPP) Matrix Renewables is deploying Terafab V2, an automated solar construction platform developed by US-based Terabase Energy, at part of its 457 MW Tormes Solar project in Navarro County, Texas. California-based Solv Energy is serving as an engineering, procurement and construction (EPC) contractor on the project. Terafab V2 combines robotic assembly, AI-assisted quality inspection and autonomous vehicles to streamline module assembly and transportation, shifting labor-intensive construction activities from the solar field to an automated production line ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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