Berlin (ots) -Mediterran essen muss weder aufwendige Rezepte bedeuten noch das gewohnte Leben auf den Kopf stellen - und es funktioniert auf einem Teller im deutschen Winter genauso gut wie im Sommerurlaub am Mittelmeer. Zum ersten Internationalen Tag der mediterranen Ernährung am 16. November, ausgerufen von den Vereinten Nationen, zeigt California Almonds, wie sich das Prinzip im Alltag leben lässt - mit einer Zutat, die viele ohnehin im Vorratsschrank haben: Mandeln.Die Mittelmeerküche ist keine Liste exotischer Spezialitäten, sondern eine Art, den Teller zusammenzustellen: Pflanzen im Mittelpunkt, gute Fette und Genuss statt Verzicht. Gemüse, Obst, Vollkorn, Hülsenfrüchte, Nüsse, Saaten und Olivenöl, ergänzt durch Fisch sowie moderate Mengen an Milchprodukten, Eiern und Geflügel. Auch die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) empfiehlt eine tägliche Portion Nüsse (25 g) als festen Bestandteil einer gesundheitsfördernden, überwiegend pflanzlichen Ernährung. Mandeln passen ohne Umwege in diesen flexiblen Ansatz: Sie halten sich lange, lassen sich überallhin mitnehmen und passen zu Gerichten, die man hierzulande ohnehin gerne isst. Zudem liefern sie pflanzliches Protein, sind reich an Ballaststoffen sowie guten Fetten* und bringen Biss und Geschmack in die Mahlzeiten des Tages."Mediterran essen hat nichts mit Perfektionismus zu tun"Die Ökotrophologin (B. Sc.) und Ernährungstherapeutin Rebecca Kunz, Inhaberin der Praxis "Die Kunz der Ernährung" in Niedernberg, begleitet Menschen dabei, ihre Ernährung alltagstauglich, genussvoll und ohne starre Verbote zu gestalten. Ihr Motto: Ernährung darf einfach sein, Freude machen und zum eigenen Leben passen. "Mediterran essen hat nichts mit Perfektionismus oder endlosen Zutatenlisten zu tun. Es ist ein Zusammenspiel kleiner Entscheidungen im Alltag: mehr pflanzliche Lebensmittel, hochwertige pflanzliche Fette und Nüsse als fester Bestandteil unserer Ernährung", sagt Rebecca Kunz. "Mandeln lassen sich dabei besonders vielseitig einsetzen - vom Müsli am Morgen bis zur Gemüsepfanne am Abend. Eine Handvoll (30 g) Mandeln liefert pflanzliches Eiweiß, Ballaststoffe und überwiegend ungesättigte Fettsäuren.***"Experten-Tipps für mediterranere Mahlzeiten- Ergänzen statt verbieten: Fangen Sie mit dem an, was Sie ohnehin gerne essen, und ergänzen Sie einen mediterranen Baustein - zum Beispiel eine Handvoll (30 g) Mandeln über das morgendliche Müsli oder den Joghurt.- Die Handvoll-Regel: Eine Handvoll Gemüse oder Obst zu den Mahlzeiten und täglich einem Handvoll Nüsse. So lässt sich mehr pflanzliche Vielfalt ganz unkompliziert in den Alltag bringen.- Snackpause mit Genuss: Die Kaffeepause bleibt! Eine Handvoll (30 g) Mandeln und saisonales Obst, beispielsweise eine saftige Mandarine, sorgen für eine abwechslungsreiche und genussvolle Snackpause.-- Ein Hauch Mittelmeer auf dem Teller: Ob grüne Bohnen mit gerösteten Mandeln oder buntes Wurzelgemüse mit Olivenöl und frischen Kräutern - schon wenige Zutaten bringen mediterranes Flair in vertraute Gerichte.Die Forschung hinter dem mediterranen TellerMandeln sind Teil herzgesunder Ernährungsmuster wie der mediterranen Ernährung. In der PREDIMED-Studie war das Risiko für schwere Herz-Kreislauf-Ereignisse bei Menschen, die sich mediterran ernährten und ihre Kost mit nativem Olivenöl extra oder gemischten Nüssen, darunter Mandeln, ergänzten, um rund 30 Prozent geringer als in einer fettreduzierten Vergleichsgruppe. Mandeln enthalten außerdem die Fettsäure Linolsäure, die zur Aufrechterhaltung eines normalen Cholesterinspiegels im Blut beiträgt.** Mit mehr als 200 veröffentlichten, begutachteten (peer-reviewed) wissenschaftlichen Arbeiten gehören Mandeln zu den am gründlichsten erforschten Lebensmitteln überhaupt.Die kalifornische VerbindungAuch wenn die mediterrane Ernährung historisch aus den Küstenregionen des Mittelmeers stammt, lässt sich ihr Grundgedanke - pflanzliche Vielfalt und ausgewogene Mahlzeiten - überall leben. Große Teile Kaliforniens teilen das typische Mittelmeerklima, was eine natürliche Verbindung zum dortigen Mandelanbau schafft. Die wichtigste Verbindung liegt jedoch auf dem Teller: Kalifornische Mandeln sind eine vielseitige Zutat für Gerichte, die von mediterranen Traditionen inspiriert sind. Überall auf der Welt.Weitere Informationen zu kalifornischen Mandeln, zur Ernährungsforschung und zu Rezepten gibt es unter www.almonds.de und www.almonds.com.Über das Almond Board of CaliforniaDas Almond Board of California fördert natürliche, vollwertige und hochwertige Mandeln - durch strategische Marktentwicklung, innovative Forschung und die beschleunigte Einführung bewährter Branchenpraktiken. Es handelt im Auftrag der mehr als 7.600 Mandelerzeuger und -verarbeiter in Kalifornien, von denen die meisten Mehrgenerationen-Familienbetriebe sind. Gegründet 1950 mit Sitz in Modesto, Kalifornien, ist das Almond Board of California eine Non- Profit-Organisation, die eine von den Erzeugern beschlossene Federal Marketing Order unter Aufsicht des US-Landwirtschaftsministeriums (USDA) verwaltet.* Pro 100 g sind Mandeln eine Quelle für Protein, Eisen, Thiamin, Niacin, Linolsäure und Folat und haben einen hohen Gehalt an Calcium, Magnesium, Phosphor, Kalium, Zink, Kupfer, Mangan, Riboflavin und Vitamin E.** Die positive Wirkung stellt sich bei einer täglichen Aufnahme von 10 g Linolsäure ein. Mandeln liefern 12 g Linolsäure pro 100 g.*** Mandeln sind eine Proteinquelle, haben einen hohen Ballaststoffgehalt und enthalten überwiegend ungesättigte Fettsäuren. DieAngaben beziehen sich auf naturbelassene Mandeln und die Nährwerte pro 100 g.Eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise sind wichtig.Wissenschaftliche Quellen1. Estruch R, et al. Primary Prevention of Cardiovascular Disease with a Mediterranean Diet Supplemented with Extra-Virgin Olive Oil or Nuts. N Engl J Med. 2018;378:e34.2. United Nations General Assembly. International Day of the Mediterranean Diet. Resolution A/RES/80/174 (2025).3. Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE). Gut essen und trinken - DGE-Empfehlungen für eine vollwertige Ernährung.Pressekontakt:Ogilvy Public RelationsDustin KrämerTelefon: +49 173 3413690E-Mail: presseteam@ogilvy.comOriginal-Content von: Almond Board of California, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52202/6389527