Berlin (ots) -Eine neue Umfrage zeigt: Europas Gründer verlieren das Vertrauen in Europa. Die gesamteuropäische Rechtsform EU Inc. könnte dazu beitragen, diese Einstellung zu verändern. Der Finanzdienst Stripe (https://stripe.com/de) schlägt drei Faktoren vor, anhand derer der Erfolg des Vorhabens gemessen werden sollte.Der Finanzdienst Stripe hat heute eine neue Umfrage (https://stripe.com/guides/eu-inc-and-european-competitiveness) dazu veröffentlicht, wie europäische Gründer die Rahmenbedingungen für Start-ups in Europa bewerten und wie die Politik Europas Wettbewerbsfähigkeit stärken kann.Dazu wurden 200 Gründer und Führungskräfte aus den 27 EU-Mitgliedstaaten befragt. Die Befragten nennen das Bildungsniveau (66 Prozent), die Nähe zu wichtigen Märkten (61 Prozent) sowie das verfügbare Fachkräfteangebot (44 Prozent) als die drei größten Standortvorteile der EU.Neben diesen Stärken gibt es aber weiterhin erhebliche Hürden: Nur 21 Prozent der Befragten sind zuversichtlich, dass Europa in den nächsten fünf Jahren zu einem weltweit führenden Zentrum für Technologie wird. 36 Prozent haben erwogen, ihr Unternehmen außerhalb der EU zu gründen, vor allem aufgrund des regulatorischen Umfelds. 2022 lag dieser Anteil in einer vergleichbaren Umfrage (https://assets.stripeassets.com/fzn2n1nzq965/as5AW9rw46xEysdTl9Ie8/19b71550059812fcbe2a78b2c2b438f7/Stripe-European_Tech_Voices.pdf) nur bei 33 Prozent.Fragmentierung und steigende Compliance-Anforderungen als anhaltende Herausforderungen73 Prozent der Befragten geben an, dass der Zeitaufwand ihres Unternehmens für Regulierung und Compliance zunimmt. 81 Prozent sind der Meinung, dass politische Maßnahmen eher auf etablierte Unternehmen zugeschnitten sind; nur 14 Prozent sagen, dass sie den Bedürfnissen von Start-ups in der frühen Entwicklungsphase gerecht werden.Eine stärkere Harmonisierung von Regeln in der EU, einschließlich der Einführung einer grenzüberschreitenden Rechtsform für Startups, gehört weiterhin zu den wichtigsten Forderungen. 52 Prozent der Befragten sind der Ansicht, dass harmonisierte Regeln ihnen dabei helfen würden, in mehr Märkten zu verkaufen.Eine solche gesamteuropäische Rechtsform, auch als EU Inc. (https://commission.europa.eu/topics/business-and-industry/company-law-and-corporate-governance/eu-inc-new-harmonised-corporate-legal-regime_en?prefLang=de) bezeichnet, befindet sich inzwischen in der finalen Verhandlungsphase. Die Reform soll schnellere, kostengünstigere und vollständig digitale Vorgänge ermöglichen und dadurch die Reibung verringern, die durch die unterschiedlichen nationalen Rechtsordnungen in Europa entstehen. Davon würde die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Wirtschaft profitieren.Stripe spricht sich dafür aus, den Erfolg von EU Inc. nicht allein an der Einführung des Rechtsrahmens zu messen. Entscheidend ist vor allem, ob sich Unternehmen in der Praxis für diese Rechtsform entscheiden und sie als Verbesserung empfinden. Stripe schlägt deshalb Kennzahlen zur Nutzung und zur Eignung für Start-ups vor: Wie viele EU-Inc-.Unternehmen wurden ein Jahr nach Einführung der Rechtsform gegründet? Und wenden Gründer dadurch tatsächlich weniger Zeit für Compliance auf?"Europäische Gründer wünschen sich klare, harmonisierte Regeln, die es ihnen ermöglichen, schneller zu wachsen", sagt Eileen O'Mara, Vice Chair bei Stripe. "EU Inc. bietet die Chance, Europa relevanter als globalen Startup-Standort zu machen. Sorgen wir dafür, dass diese Chance genutzt wird."Der vollständige Leitfaden ist hier (https://stripe.com/guides/eu-inc-and-european-competitiveness) verfügbar.Über die StudieStripe befragte für die Studie 200 Gründer, Führungskräfte und politische Verantwortliche von Technologieunternehmen, die in den 27 EU-Mitgliedstaaten tätig sind. Die Online-Umfrage mit 20 Fragen wurde im August und September 2026 durchgeführt. Befragt wurden Unternehmen aus den Bereichen SaaS, Künstliche Intelligenz, Fintech, E-Commerce, Marktplätze, Healthtech und weiteren Technologiesektoren. Offene Fragen lieferten zusätzliche qualitative Einblicke. Die Ergebnisse werden mit einer Ausgangserhebung aus dem Jahr 2022 unter 146 Führungskräften europäischer Technologieunternehmen verglichen.Über StripeStripe entwickelt programmierbare Finanzdienste für Millionen von Unternehmen weltweit. Diese Lösungen unterstützen Unternehmen dabei, Zahlungen zu akzeptieren und zu verwalten, wiederkehrende Umsätze zu erzielen, Finanzdienstleistungen zu integrieren und Geldbeträge automatisiert zu bewegen.Stripe hat einen doppelten Hauptsitz in San Francisco und Dublin und verarbeitet jährlich über 1,9 Billionen US-Dollar, was 1,6 % des globalen BIP entspricht. Durch seine Größe und Investitionen in Forschung und Entwicklung - insbesondere in den Bereichen künstliche Intelligenz und Stablecoins - beschleunigt Stripe den Einsatz innovativer Technologien in der Weltwirtschaft. Zu Stripes Nutzern zählt auch die Hälfte aller DAX40-Unternehmen.Pressekontakt:PIABO CommunicationsJulia Loeserstripe@piabo.netOriginal-Content von: Stripe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/129000/6389525