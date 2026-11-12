Nvidia-Chef Jensen Huang ist das Gesicht des KI-Booms. Er stürzt nun über außereheliche Affären, darunter auch eine mit politischem Zündstoff. Der langjährige Nvidia-Chef Jensen Huang ist nach Affären zurückgetreten. Den Posten übernimmt kommissarisch Finanzchefin Colette Kress, wie der Chip-Konzern mitteilte. In der Zwischenzeit solle intern und extern nach einer dauerhaften Besetzung gesucht werden. Der 63-jährige Huang wurde zu einem Aushängeschild ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n