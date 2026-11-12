Straßburg (ots) -Ab 6. Dezember auf arte.tv und am 8. Dezember um 20.15 Uhr auf ARTEDokumentarfilm von Michael Müller/ WDR/ARTE, Zeitsprung Pictures/ Deutschland 2026, 91 Min. / ErstausstrahlungFentanyl und andere synthetische Drogen haben in den USA bereits Hunderttausende Menschen getötet. Auch Europa ist mehr und mehr betroffen. Die Opferzahlen haben hier noch nicht die alptraumhaften Höhen der USA erreicht, aber sie steigen.Helfer, Polizei und Ermittler führen einen fast aussichtslosen Kampf gegen Suchtelend und Drogenkartelle. Wie können wir uns gegen diese neue globale Bedrohung schützen?Der Film geht auf eine investigative Reise und fragt mit Blick auf die neuen synthetischen Drogen nach den Ursachen, den Akteuren und Handelswegen und den Wegen der Gewinne im internationalen Drogenhandel.An den Beispielen Seattle, Vancouver, Frankfurt und Marseille macht er deutlich, wie das Drogenproblem auf unterschiedlichen Ebenen unsere Gesellschaften bedroht. Er begleitet internationale Experten, Kriminalisten und Ermittler und zeigt, mit welchen Mitteln sie den Vormarsch der globalen Drogenmafia aufzuhalten versuchen.> Zur Vorabansicht (https://presse.arte.tv/programme/128877-000-A/)Pressekontakt:Tonja von ThadenReferentin für Presse und PRtonja.von-thaden@arte.tv+33 3 90 14 28 74Original-Content von: ARTE G.E.I.E., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9021/6389535