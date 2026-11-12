Leipzig (ots) -Ausgangspunkt des neuen sechsteiligen Filmreihe von Thomas Junker ist die TU Bergakademie Freiberg. Seit mehr als 260 Jahren führen ihre wissenschaftlichen und persönlichen Verbindungen rund um den Globus. Diesen Spuren folgt der Filmemacher nach Vietnam, Mosambik und Bolivien - zu sehen ab 13. November 2026 in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/) sowie von Montag, 16. November, bis Samstag, 23. November, jeweils um 19.50 Uhr im MDR-TV.Alles begann in Sachsen, und hier beginnt auch der neue sechsteilige Film von Thomas Junker. Denn so etwas gab es noch nie. Der Filmemacher sammelt erstmals die vielfältigen Spuren der 1765 eingerichteten Bergakademie Freiberg. Sie ist die älteste montanwissenschaftliche Hochschule der Welt und heute ein ostdeutsches Leuchtturmprojekt mit weltweiter Bedeutung - voller Innovation für die Zukunft, basierend auf einer grandiosen Vergangenheit. Selbst der große Alexander von Humboldt hat einst hier studiert.Die Bergakademie hat im vergangenen Jahrhundert im Auftrag der UdSSR in vielen sozialistischen Ländern weltweit geforscht und gearbeitet. Und noch immer setzt die Forschung an der Bergakademie weltweit Maßstäbe für die Zukunft. Unter anderem wird die Entwicklung neuer Technologien und Prozesse für primäre und sekundäre Ressourcenströme sowie die Effizienzsteigerung der Ressourcennutzung durch Kreislaufwirtschaft oder alternativen Rohstoffe gefördert.Im Mittelpunkt des neuen Films stehen die weltweiten Auswirkungen Freiberger Forschung und Ausbildung. In Vietnam zeigen ehemalige Absolventen, wie Freiberger Know-how die Entwicklung des Landes mitgeprägt hat. In Mosambik begleitet Thomas Junker eine Freiberger Studentin in ihre Heimat und fragt, warum sie sich für ein Studium des Bergbaus in Deutschland entschieden hat. In Bolivien geht es um die historischen und aktuellen Verbindungen der Bergakademie zum Bergbau sowie um die Chancen und Herausforderungen des Lithiumabbaus.Wie in seinen bisherigen Filmen erzählt Thomas Junker dabei nicht nur von Wissenschaft und Wirtschaft, sondern vor allem von den Menschen hinter den Projekten. Auch im 35. Jahr seiner filmischen Tätigkeit bleibt er seinem Anspruch treu, die Geschichten und Lebenswege der Menschen entlang seiner Reisen sichtbar zu machen.Pressekontakt:MDR, Kommunikations- und Mediendesk, E-Mail: kommunikation-desk@mdr.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/6389532