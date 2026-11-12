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Während sich Nvidia in einer handfesten Führungskrise befindet, reiben sich Anlegerinnen und Anleger von AMD und Broadcom die Hände. Sie sind die größten Profiteure.

CEO stürzt Nvidia in eine tiefe Vertrauens- und Führungskrise

Der Chip-Entwickler Nvidia, Vorreiter des KI-Booms, wird von einem handfesten Skandal erschüttert. Mindestens zwei außereheliche Affären soll CEO Jensen Huang, der nicht zuletzt auch dank seiner Lederjacke zu einer Ikone der Branche geworden ist, geführt haben. Das hat zu einem Crash der in den vergangenen Jahren so erfolgreichen Aktie geführt. Unter Berücksichtigung der vorbörslichen Verluste hat Nvidia binnen 4 Wochen 30 Prozent an Wert verloren.

Der vermeintliche Sex-Skandal ist deshalb so brisant, weil er Spionage-, Führungs-, und Vertrauenskrise zugleich ist. Huangs zuerst bekannt gewordene Affäre, die mutmaßliche chinesische Agentin Alice Huang, droht für das Unternehmen zu einem Desaster zu werden, weil Huang für einige Zeit Vorstandsvorsitzende von Megaspeed war. Hinter dem in Singapur registrierten Unternehmen verbirgt sich ein Neocloud-Anbieter, der vor allem an Alibaba Rechenkapazitäten vermietet, aber schon seit Längerem im Verdacht steht, an der Umgehung von Exportverboten und dem Schmuggel von Nvidia-Hardware beteiligt zu sein.

Sollte sich dieser Verdacht erhärten, dürfte Nvidia unter verstärkter Beobachtung der US-Regierung stehen, mit strikteren Exportbeschränkungen und -kontrollen sowie zugleich mit Anlegerschutzklagen rechnen müssen, insbesondere wenn der Verwaltungsrat schon sehr viel früher über die Affäre Bescheid gewusst haben sollte.

Huang dürfte nach dem zweiten Fehltritt kaum noch zu halten sein

Die zweite Affäre stellt für Nvidia eine Bedrohung dar, weil es sich laut einem Bericht der New York Times um die Vizepräsidentin Kimberly Powell handeln soll. Damit ist sie eine direkte Untergebene von Huang. In vielen US-Konzernen sind Beziehungen zwischen Vorgesetzten und Untergebenen aus Mitarbeiterschutzgründen allerdings strikt verboten. Huang dürfte damit gegen Compliance-Vorschriften verstoßen haben - er wäre nicht der erste US-CEO, der deshalb seinen Hut nehmen muss. Damit offenbaren Huang und Nvidia ein Problem, Compliance-Regeln durchzusetzen, was Ausdruck einer größeren Führungs- und Strukturkrise ist in einem Unternehmen, in dem augenscheinlich zu vieles auf den CEO zugeschnitten ist.

Vor diesen Hintergründen dürfte Huang kaum noch als CEO zu halten sein; der Verwaltungsrat will noch am Donnerstag über seinen Verbleib entscheiden. Als seine Nachfolgerin wird bereits Finanzchefin Colette Kress gehandelt, noch unklar ist jedoch, ob und welche Rolle Huang künftig spielen könnte - möglicherweise wird er in den Aufsichtsrat "verbannt" oder erhält eine andere beratende Funktion. Das wäre die gesichtswahrende Lösung und könnte helfen, Anlegersorgen zu besänftigen. Der harte Schnitt, mutmaßlich auch für die Aktie, wäre der vollständige Rauswurf. Ein informelles Jobangebot von SpaceX- und Tesla-CEO Elon Musk hat Huang bereits über den Kurznachrichtendienst X erhalten.

Bei AMD und Broadcom klingen schon jetzt die Kassen

Während Nvidia damit noch tiefer in die Krise zu taumeln droht, gibt es vor allem zwei Gewinner. Bei AMD und Broadcom reiben sich Anlegerinnen und Anleger bereits die Hände. Sie wittern die Chance darauf, dass die Führungskrise das Ansehen von Nvidia nachhaltig beschädigen und zu Lieferantenwechseln bei Kunden führen könnten. Die Aktienkurse spiegeln das bereits wider.

Während Nvidia in den vergangenen 4 Wochen rund 30 Prozent verloren hat, konnte sich AMD in nur einer Woche um mehr als ein Drittel steigern. Ausgehend von einem Test der 200-Tage-Linie bei rund 400 US-Dollar haben die Anteile des schärfsten Rivalen im GPU-Segment eine Rallye zurück über die 50-Tage-Linie hingelegt. Als wichtiger Baustein von Nvidias Erfolg gilt die enge Verschränkung zwischen GPU-basierten KI-Beschleunigern und der Programmierschnittstelle CUDA, doch AMD hat in den vergangenen Jahren aufgeholt und bietet mit der Instinct-Reihe inzwischen konkurrenzfähige Hardware-Produkte sowie mit AMD ROCm eine ebenfalls leistungsfähige Programmierschnittstelle. Damit ist das Unternehmen am Besten dafür aufgestellt, Bestellungen zu absorbieren, die Nvidia aufgrund des Vertrauens- und Ansehensverlustes jetzt verloren gehen könnten.

Gegenüber dem Stand vor einem Jahr haben sich die Anteile bereits um rund 135 Prozent verteuert. Das ist gegenwärtig die größte Hypothek für weitere Kursgewinne, denn die Unternehmensbewertung ist damit selbst für die Verhältnisse der ohnehin hochbewerten Chip-Branche gewaltig. Für 2026 steht ein KGVe von 68,4 zu Buche, für 2027 veranschlagen Analystinnen und Analysten ein Gewinnvielfaches von 31,3. Im Durchschnitt werden in der Branche 20,3 verlangt. Bei anderen Bewertungskennziffern sind die Aufschläge noch deutlich höher. Hier liegt der Abstand zu den Rivalen zum Teil bei 400 Prozent. Unterdessen ist Nvidia inzwischen mit einem Forward-KGV von 18,6 und einem Kurs-Gewinnwachstumsverhältnis (PEG) von 0,37 bewertet, was die Aktie branchenintern zu einer der günstigsten macht.

Der zweite große Gewinner ist Broadcom. Das Unternehmen wird dank seiner Spezialisierung auf Halbleiterprodukte nach Kundenwunsch (ASIC) schon seit Längerem als wachsende Bedrohung für Nvidia gehandelt. Mit Anthropic und Meta Platforms hat sich Broadcom bereits zwei namhafte Großkunden gesichert. Das mit den beiden KI-Spezialisten verhandelte Auftragsvolumen beläuft sich inzwischen auf Hunderte Milliarden US-Dollar. Das zeigt, dass die Produkte von Broadcom gegenüber denen von Nvidia bereits als konkurrenzfähig gelten. Dementsprechend hat Broadcom mit einem Plus von immerhin 20 Prozent in nur einer Woche eine ähnlich steile Aufholjagd wie AMD auf das Parkett gezaubert, womit der Sprung zurück über die 50-Tage-Linie gelungen ist. Für eine nachhaltige Entschärfung des zuletzt angeschlagenen Chartbildes muss jedoch auch die 200-Tage-Linie noch überwunden werden.

Im Unterschied zu AMD ist das Bewertungsniveau bei Broadcom deutlich moderater. Hier wird aktuell ein KGVe 2026 von 29,6 und von 17,7 für 2027 abgerufen. Das sind vor dem Hintergrund eines Kurs-Gewinnwachstumsverhältnisses von 0,54 sehr günstige Werte. Allerdings bestehen auch hier nennenswerte Aufschläge gegenüber dem Rest der Branche bei den übrigen Kennziffern, insbesondere dem Kurs-Umsatz- sowie dem Kurs-Cashflow-Verhältnis. Um eine attraktiv bewertete Alternative zu Nvidia handelt es sich also auch bei Broadcom nur eingeschränkt.

Fazit: Die Alternativen dürften vorerst die Gewinner bleiben

Chip-Entwickler Nvidia und seine Aktie befinden sich nach den Ausschweifungen von CEO Jensen Huang in der schwersten Krise seit Langem. Während Huang als CEO kaum noch zu halten sein dürfte, steht der Konzern vor Massenklagen, weiteren Exportbeschränkungen und einem nachhaltigen Vertrauens- und Ansehensverlust, nachdem man sich zu lange und zu stark auf nur eine Führungsperson verlassen hat, ohne gleichzeitig einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin aufzubauen - die dürfte aus der Not heraus jetzt Finanzchefin Colette Kress werden.

Auf dem Papier ist die Nvidia-Aktie inzwischen deutlich günstiger bewertet als die seiner von der Börse aktuell am heißesten gehandelten Rivalen AMD und Broadcom, doch das könnte erst einmal eine nur untergeordnete Rolle spielen. Ähnliches gilt auch für die in der kommenden Woche erwarteten Quartalszahlen. Wer als Anlegerin oder Anleger daher mithilfe eines Chip-Wertes auf ein Anhalten des KI-Booms wetten möchte, sollte das bevorzugt bei Broadcom tun, wo neben Lieferverträgen in dreistelliger Milliardenhöhe auch ein nicht günstiges, aber akzeptables Bewertungsniveau herrscht.

Gastautor: Max Gross

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