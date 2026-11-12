Baden-Baden (ots) -SWR Weltspiegel-Recherche über den Sektenarzt der Colonia Dignidad / ab 12. November in ARD SoundsSeit mehr als zehn Jahren recherchiert ARD-Reporter Matthias Ebert zu den Verbrechen der deutschen Sekte Colonia Dignidad in Chile. Dabei ist er 2023 auf das Audio-Archiv der Sekte gestoßen und auf Dokumente, die brisante Informationen enthalten. Sie eröffnen neue Einblicke in die Verbrechen der Colonia Dignidad und in die Rolle ihres Arztes und "Außenministers" Hartmut Hopp. Hopp war in Chile wegen Beihilfe zu sexuellem Missbrauch verurteilt worden und vor seiner Haftstrafe nach Deutschland geflüchtet. Im Podcast "Colonia Dignidad - Die Täter unter uns" geht Matthias Ebert gemeinsam mit seinen Co-Autorinnen Kristin Becker und Steffi Fetz den Verbindungen des Sektenarztes nach, die dieser über die Jahre hinweg zum chilenischen Geheimdienst, zu einem Waffenhändler und BND-Informanten sowie zur CSU in Bayern geknüpft hat. Ab 12. November gibt es die ersten beiden Folgen in ARD Sounds (https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2F1.ard.de%2Fcoloniadignidad&data=05%7C02%7CLisa.Gerhardt%40swr.de%7C75ff61bf70d646095ec408df3ff20872%7Cbcca095d88d442f88260cc216b81f62d%7C0%7C0%7C639299981207317753%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=zmU0lf6IuTqD0MUaH2YXbkntwI0oPYWc8Z9w4Vg9RKk%3D&reserved=0).Der geflüchtete SektenarztDer Podcast folgt den Spuren des Colonia-Arztes Hartmut Hopp - von Chile über Bayern bis nach Krefeld, wo er heute lebt. Er zeichnet nach, wie Hopp während der brutalen Pinochet-Diktatur ein politisches Netzwerk für sich und die Sekte knüpfte - und dafür offenbar sogar in die CSU eingetreten ist.Exklusiv erfährt das Rechercheteam von einem hochrangigen chilenischen Geheimdienstler, welche Rolle Hopp bei der Zusammenarbeit zwischen Colonia und Regime spielte. Ein Folteropfer und weitere Zeitzeugen schildern, wie eng Hopp mit dem chilenischen Repressionsapparat verflochten gewesen sein soll. Außerdem beleuchtet der Podcast Hopps Flucht nach Deutschland und blickt auf das Vorgehen der deutschen Justiz, die alle Ermittlungen gegen ihn eingestellt hat. Hopp selbst hat in der Vergangenheit stets alle Vorwürfe bestritten. Zu den konkreten Fragen des Rechercheteams wollte er sich nicht äußern."Colonia Dignidad - Die Täter unter uns" in ARD Sounds"Colonia Dignidad" ist eine Produktion des SWR. Die ersten beiden der insgesamt sechs Folgen sind ab 12. November 2026 in ARD Sounds zu hören. Danach folgt jede Woche eine neue Episode.Fotos über ARD-Foto.deInformationen unter http://swr.li/podcast-colonia-dignidadNewsletter: "SWR vernetzt"Pressekontakt: Lisa Gerhardt, Tel. 07221 929 22453, lisa.gerhardt@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/6389540