Mit dem Prüfzeichen Assurance Prévention Protection des CNPP erreicht das Inertgas-Löschsystem NATURA einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg zur weltweiten Verbreitung.

Die Zertifizierung bestätigt den Nutzen einer bewährten Technologie, die Wasser spart, Sachwerte schützt und Ausfallzeiten minimiert.

KiddeFenwal, der weltweit führende Anbieter von Brandschutzlösungen und Sicherheitssteuerungen, hat für sein Inertgas-Löschsystem NATURA die Systemzertifizierung Assurance Prévention Protection (A2P) erhalten. Die Zertifizierung wurde vom französischen Centre National de Prévention et de Protection (CNPP) erteilt, einer der angesehensten Prüf- und Zertifizierungsstellen für Brandschutz in Europa. Sie unterstützt KiddeFenwal dabei, seine führenden Technologien weltweit stärker zu etablieren.

"Wir freuen uns, dass das CNPP unser bewährtes NATURA-System mit dieser Zertifizierung anerkennt", erklärt Rekha Agrawal, CEO bei KiddeFenwal. "Dank dieser Zertifizierung können unsere Systeme besonders wichtige Einrichtungen und Anlagen schützen, darunter Rechenzentren, Batteriespeicher und Anlagen zur Stromerzeugung. Das wird den Brandschutz in ganz Frankreich stärken."

Mit dem 2019 eingeführten NATURA-System von KiddeFenwal können Betreiber von Gebäuden und Anlagen Brandrisiken wirksamer begrenzen. Das hochmoderne System erkennt Brände bereits in der Entstehungsphase und bekämpft sie umgehend durch die rasche Flutung mit Inertgasen. Diese Gase hinterlassen keinerlei Rückstände und sind umweltverträglich: Sowohl ihr Ozonabbaupotenzial (ODP) als auch ihr Treibhauspotenzial (GWP) liegen bei null.

NATURA-Systeme lassen sich in zahlreichen gewerblichen und industriellen Bereichen einsetzen. Besonders geeignet sind sie für Anlagen mit elektronischer Ausstattung oder Lithium-Ionen-Batterien, bei denen ein erhöhtes Brandrisiko besteht.

NATURA trägt dazu bei, das Auslösen von Sprinkleranlagen und damit Wasserschäden zu vermeiden. Das schützt wertvolle Anlagen und Geräte und reduziert kostspielige Ausfallzeiten. Zudem werden große Mengen Wasser eingespart, die andernfalls bei der Brandbekämpfung verbraucht würden. Gerade in Frankreich ist dies von großem Vorteil, da das Land nach Prognosen des nationalen Wetter- und Klimadienstes Météo-France mit zunehmender Wasserknappheit rechnen muss. Der Behörde zufolge war der Sommer 2026 der heißeste seit Beginn der Aufzeichnungen und von einer beispiellosen Dürre geprägt.

Neben der Zertifizierung durch das CNPP ist das NATURA-System von KiddeFenwal auch von Underwriters Laboratories (UL), Underwriters Laboratories of Canada (ULC), FM Global und dem Loss Prevention Certification Board (LPCB) zugelassen beziehungsweise anerkannt und erfüllt die Anforderungen der Bauproduktenverordnung (CPR).

Das NATURA-System von KiddeFenwal ist am 18. und 19. November 2026 auf der Data Center World (Tech Show Paris) im Paris Expo Porte de Versailles am Stand P45 zu sehen. Auf der Veranstaltung wird das CNPP KiddeFenwal die A2P-Systemzertifizierung überreichen.

Über KiddeFenwal

KiddeFenwal ist ein weltweit führender Anbieter von Löschanlagen und Sicherheitssteuerungen für Industrie und Gewerbe. Das Unternehmen verbindet mehr als hundert Jahre Erfahrung mit der Flexibilität eines eigenständigen Unternehmens. KiddeFenwal entwickelt und liefert Technologien der nächsten Generation, die Menschenleben, wirtschaftliche Existenzen, kritische Infrastrukturen und unersetzliche Museumsobjekte schützen. Zu den etablierten Marken des Unternehmens zählen Kidde Fire Systems, Kidde Fire Protection und Fenwal Controls. Ihre Lösungen kommen in zahlreichen Branchen zum Einsatz, darunter die Energiewirtschaft, die Fertigungsindustrie, die Schifffahrt und der Infrastruktursektor sowie bei Erstausrüstern (OEMs). KiddeFenwal hat seinen Hauptsitz in Ashland, Massachusetts, USA, und baut seine Präsenz in Nord- und Südamerika, Europa, dem Nahen Osten und dem asiatisch-pazifischen Raum weiter aus. Weitere Informationen unter www.kiddefenwal.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20261112373169/de/

Contacts:

Medienkontakt:

Sharon Horowitz

shorowitz@resilere.com

202-559-9171