Der Bundestag hat am Donnerstag über eine Änderung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) debattiert - allerdings nicht über die mit Spannung erwartete Novelle der Bundesregierung. Stattdessen standen ein Gesetzentwurf und ein Antrag von Bündnis 90/Die Grünen auf der Tagesordnung. Die eigentliche EEG-Novelle der Bundesregierung lässt dagegen weiter auf sich warten. Bereits Anfang November hatte sich abgezeichnet, dass das Gesetzgebungsverfahren voraussichtlich erst im Dezember abgeschlossen werden kann. Angesichts der zum Jahresende auslaufenden beihilferechtlichen Genehmigung des geltenden Förderrahmens ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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