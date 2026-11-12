Dow Jones, S&P 500, Nasdaq 100: Schwacher Auftakt an der US Börse - Nvidia-Abverkauf und Fed-Signale belasten

Nach dem Ertönen der Eröffnungsglocke präsentieren sich die US-Aktienmärkte spürbar schwächer: An der US Börse geraten insbesondere Technologiewerte unter Abgabedruck, was den Nasdaq 100 um 1,2 - und den marktbreiten S&P 500 um knapp 0,7 - nach unten zieht - und auch das übergeordnete Sentiment rund um Dow Jones, S&P 500 - Nasdaq 100 merklich eintrübt. Auslöser der Zurückhaltung ist ein Bündel aus unternehmensspezifischen und makroökonomischen Belastungsfaktoren: Während die Nvidia-Aktie nach dem Rücktritt von Konzernchef Jensen Huang um rund 10 bis 12 - einbricht, dämpfen Aussagen von US-Präsident Donald Trump zum Iran die Hoffnungen auf eine rasche diplomatische Einigung. Zusätzlich mahnte Fed-Vertreterin Beth Hammack weitere Zinserhöhungen an, was außerhalb der Aktienmärkte auch Kryptowährungen belastete und Bitcoin unter die Marke von 72.000 USD drückte.

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