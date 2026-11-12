München (ots) -Interhyp Zins-Update November: Zinsen bleiben auf hohem Niveau - Preise geben weiter nachAnfang Oktober waren die Bauzinsen auf den höchsten Stand seit 2009 gestiegen, zuletzt sind sie leicht gesunken. Der Zins für Darlehen mit zehnjähriger Zinsbindung liegt derzeit bei rund 4,24 Prozent und damit etwa 0,2 Prozentpunkte unter dem Wert des Vormonats.Hintergrund ist die gestiegene Nachfrage nach zehnjährigen Bundesanleihen. Steigt die Nachfrage, sinken die Renditen und mit ihnen die Bauzinsen. "Zunächst spiegelte der Renditeanstieg die Sorgen vieler Investoren über die weiter stark steigenden Staatsschulden wider. Zuletzt waren deutsche Bundesanleihen aber wieder als 'sicherer Hafen' gefragt", beschreibt ein Mitglied des Interhyp-Bankenpanels die Entwicklung."Nach den jüngsten Höchstständen entlastet der leichte Rückgang Kaufinteressierte etwas bei der Finanzierung", sagt Interhyp-Vertriebsvorstand Ingo Foitzik. "Einen deutlichen Rückgang erwarte ich kurzfristig aber nicht. Dafür ist das Umfeld an den Kapitalmärkten angesichts geopolitischer Risiken und Unsicherheiten zu schwankungsanfällig." Das sieht auch die große Mehrheit des Interhyp-Bankenpanels so. Rund 80 Prozent der Befragten rechnen kurzfristig mit einem gleichbleibenden Zinsniveau.Langfristig rechnet die Mehrheit mit sinkenden ZinsenAuf längere Sicht ist das Bild gemischter, zwei Drittel des Panels erwarten jedoch fallende Zinsen. "Eine mögliche neue Eskalation im Nahen Osten nach den US-Zwischenwahlen könnte die langfristigen Zinsen weiter nach oben treiben. Weniger aggressive Notenbanken sprechen dagegen eher für sinkende Zinsen. Kurzfristig dürften sich beide Effekte die Waage halten, längerfristig spricht aber viel dafür, dass die Kapitalmarktzinsen unter dem heutigen Niveau liegen", sagt Carsten Brzeski, Chefvolkswirt der ING Deutschland.Auf fallende Zinsen spekulieren sollten Kaufinteressierte allerdings nicht. "Wir haben in den vergangenen Monaten gesehen, wie schnell sich die Lage am Zinsmarkt verschlechtern kann. Wer das richtige Objekt mit der passenden Finanzierung gefunden hat, sollte abschließen und den Kauf nicht wegen ein paar Basispunkten hinauszögern", rät Foitzik.Preise geben weiter nachDie Immobilienpreise sind infolge des höheren Zinsniveaus unterdessen weiter gesunken, Häuser und Wohnungen wurden den dritten Monat in Folge günstiger. Der Interhyp-Immobilienpreis-Index liegt 1,4 Prozent unter dem Stand von Juli und damit wieder auf dem Niveau des Jahresanfangs. Eigentumswohnungen verbilligten sich im Oktober um 0,4 Prozent gegenüber dem Vormonat, Ein- und Zweifamilienhäuser um 0,9 Prozent. "Gerade bei Bestandsimmobilien erleben wir in unseren Beratungsgesprächen, dass es wieder mehr Verhandlungsspielraum gibt. Das höhere Zinsniveau ist ein Argument, das man in der Preisverhandlung anbringen sollte", sagt Foitzik.Pressekontakt:Benjamin Hirsch, Senior Unternehmenssprecherin, Interhyp AG, August-Everding-Straße 24, E-Mail: presse@interhyp.de; https://www.interhyp.deOriginal-Content von: INTERHYP AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/12620/6389549