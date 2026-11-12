AMD steigt bei einem Quantenpionier ein, und auf der anderen Seite sitzt ein alter Bekannter. Doch während die Aktie seit Jahresbeginn davonzieht, verrät ein Blick auf die Bewertung, worauf Anleger achten müssen. AMD steigt beim Quantencomputer-Spezialisten PsiQuantum ein. Am Donnerstag kündigten beide Unternehmen an, ihre Zusammenarbeit auszubauen. Gemeinsam wollen sie die Technik entwickeln, die fehlertolerante Quantenrechner im großen Maßstab brauchen. Wie viel Geld AMD investiert, blieb ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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