DJ Führungswechsel bei Gea - Stojentin folgt auf Klebert
DOW JONES--Der Aufsichtsrat der Gea Group AG hat in seiner Sitzung am Donnerstag einen Führungswechsel an der Spitze des Unternehmens und damit zusammenhängend weitere Änderungen im Vorstand beschlossen. Wie das Unternehmen mitteilte, wird der Vorstandsvorsitzende Stefan Klebert sein Amt auf eigenen Wunsch und im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat nach der ordentlichen Hauptversammlung 2027 mit Ablauf des 28. April niederlegen. Klebert übergibt sein Amt an Klaus Stojentin, bislang CEO der Division Nutrition Plant Engineering.
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November 12, 2026 10:13 ET (15:13 GMT)
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