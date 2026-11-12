Düsseldorf (ots) -Was macht es mit unserer Demokratie, wenn Algorithmen unsere Sicht auf die Welt prägen? Wenn Empörung sich schneller verbreitet als Einordnung? Und wenn junge Menschen einen großen Teil ihres Informationsalltags in sozialen Netzwerken verbringen?Mit dem ersten landesweiten Tag für Medien und Demokratie am 16. Dezember 2026 laden die Landesanstalt für Medien NRW und das Ministerium für Schule und Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen alle weiterführenden Schulen in Nordrhein-Westfalen ein, sich genau mit diesen Fragen auseinanderzusetzen.Der Aktionstag bringt vier interaktive Schulstunden per Livestream direkt in die Klassenzimmer. Schülerinnen und Schüler der Klassen 7 bis 10 diskutieren über die Macht der Feeds, Meinungsbildung im digitalen Raum und den Umgang mit Manipulation und Desinformation. Live-Abstimmungen, Diskussionen und interaktive Elemente machen Medien- und Demokratiebildung unmittelbar erlebbar.Wie relevant das Thema ist, zeigt eine aktuelle Studie der Landesanstalt für Medien NRW: 86 Prozent der unter 25-Jährigen haben bereits extremistische Inhalte im Netz wahrgenommen.Das Besondere: Die Teilnahme ist kostenlos, unkompliziert und ohne besondere technische Voraussetzungen möglich. Schulen können mit einzelnen Klassen oder mehreren Jahrgängen teilnehmen. Auch eine verkürzte Teilnahme ist möglich.Zur Anmeldung: Tag für Medien und Demokratie - Landesanstalt für Medien NRW (https://www.medienanstalt-nrw.de/events/tag-fuer-medien-und-demokratie.htmlc111791)Pressekontakt:Felicia EvertzTelefon: 0211 - 77 00 7 - 555E-Mail: presse@medienanstalt-nrw.deInternet: www.medienanstalt-nrw.deOriginal-Content von: Landesanstalt für Medien NRW, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/63026/6389586