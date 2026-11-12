Berlin (ots) -Pharma Deutschland: Aus einer Modellrechnung ohne Untersuchung künftiger Markteinführungen lässt sich keine Entwarnung für den Arzneimittelzugang ableiten.Pharma Deutschland kritisiert die weitreichenden gesundheitspolitischen Schlussfolgerungen des GKV-Spitzenverbandes aus seiner gemeinsamen Studie mit der Harvard Medical School zur US-amerikanischen "Most-Favored-Nation"-Preispolitik (MFN). Die Untersuchung berechnet, wie veränderte deutsche Arzneimittelpreise die Ausgaben der GKV und die Einsparungen in US-Programmen beeinflussen würden. Eine wichtige, für Deutschland entscheidende Versorgungsfrage bleibt aber unbeantwortet: Wie wirkt sich MFN unter den bestehenden deutschen Preis- und Erstattungsbedingungen auf die Verfügbarkeit neuer Arzneimittel für Patientinnen und Patienten hierzulande aus?"Der GKV-Spitzenverband berechnet Ausgabenfolgen und zieht daraus Schlussfolgerungen über die Versorgung, die seine Studie gar nicht untersucht. Wer mögliche Veränderungen bei Markteinführungen ausklammert, kann nicht behaupten, von veränderten Preisbedingungen profitiere allein die Industrie. Ob neue Therapien die Menschen in Deutschland rechtzeitig erreichen, ist keine Nebenfrage. Es ist die entscheidende Frage", erklärt Dorothee Brakmann, Hauptgeschäftsführerin von Pharma Deutschland. "Dass Arzneimittel bislang früh in Deutschland verfügbar waren, ist keine Garantie dafür, dass dies unter veränderten internationalen Bedingungen so bleibt. Der GKV-Spitzenverband verweist auf einen Versorgungsvorteil, ohne zu untersuchen, wie dieser unter MFN gesichert werden kann. Eine Bestandsaufnahme des bisherigen Zugangs ersetzt keine Analyse künftiger Versorgungsrisiken", so Brakmann weiter.Dass höhere deutsche Referenzpreise die rechnerischen MFN-Einsparungen in den USA verringern können, liegt in der Logik der Preisreferenzierung. Dieser Befund beantwortet jedoch nicht, welche Rahmenbedingungen Deutschland braucht, um den frühen Zugang zu neuen Arzneimitteln zu erhalten. Die Untersuchung simuliert Preisänderungen und deren Ausgabenfolgen, nicht mögliche Anpassungen der Markteinführungsentscheidungen von Unternehmen.Die GKV-Unterlage betont selbst, dass neue Arzneimittel im betrachteten Produktspektrum früh in Deutschland verfügbar sind. Gerade diese frühe Markteinführung macht Deutschland zugleich zu einem wichtigen Referenzland für die US-Preisbildung. Welche Folgen diese Verknüpfung für künftige Markteinführungen haben könnte, bleibt unbeantwortet.Werden US-Erstattungspreise an deutsche Preise gekoppelt, können deutsche Preisentscheidungen über den heimischen Markt hinauswirken. Aus Sicht von Pharma Deutschland entsteht dadurch das Risiko, dass Unternehmen frühe Markteinführungen hierzulande neu bewerten. Ob und unter welchen Bedingungen daraus Verzögerungen oder ausbleibende Angebote entstehen, muss untersucht werden - gerade im Zusammenwirken mit nationalen Rabatten und weiteren Belastungen.---Der Pharma Deutschland e.V. ist der mitgliederstärkste Branchenverband der Pharmaindustrie in Deutschland. Er vertritt die Interessen von rund 400 Mitgliedsunternehmen, die in Deutschland ca. 80.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigen. Die in Pharma Deutschland e.V. organisierten Unternehmen tragen maßgeblich dazu bei, die Arzneimittelversorgung in Deutschland zu sichern. So stellen sie fast 80 Prozent der in Apotheken verkauften rezeptfreien und fast zwei Drittel der rezeptpflichtigen Arzneimittel sowie einen Großteil der stofflichen und dentalen Medizinprodukte für die Patientinnen und Patienten bereit. Unter www.pharmadeutschland.de gibt es mehr Informationen zu Pharma Deutschland.Ihre Ansprechpartner in der Pressestelle von Pharma Deutschland:Hannes HönemannLeiter Abteilung Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitT. +49 171 5618203hoenemann@pharmadeutschland.deAnna Frederike GutzeitCvD Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitT. +49 170 4548014gutzeit@pharmadeutschland.deGeschäftsstelle BerlinPharma Deutschland e.V.Friedrichstraße 13410117 BerlinGeschäftsstelle BonnPharma Deutschland e.V.Ubierstraße 71-7353173 BonnGeschäftsstelle BrüsselPharma Deutschland e.V.Rue Marie de Bourgogne 581000 Brüsselwww.pharmadeutschland.deLinkedIn: https://www.linkedin.com/company/pharmadeutschland/Original-Content von: Pharma Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/54882/6389588