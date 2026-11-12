Die Aktien von Fresenius und BASF stehen im Anlegerfokus. Während Fresenius mit starken Quartalszahlen, steigender Profitabilität und neuen Kursrekorden überzeugt, setzt BASF auf eine Belebung des globalen Chemiegeschäfts. Beide DAX-Konzerne zeigen operative Fortschritte, unterscheiden sich jedoch deutlich bei Wachstumsperspektiven und Börsenbewertung. Fresenius: Neue Kursrekorde und optimistische Analysten Fresenius sorgt mit starken Geschäftszahlen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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