Die Infineon-Aktie stieg am Mittwoch im Xetra-Handel um 6,26% auf 52,12 € und gehörte damit zu den stärksten Werten im DAX. Schon am Dienstag war das Papier nach den Jahreszahlen zeitweise um rund 9% auf gut 52 € gesprungen. Bis zum Handelsschluss gab es einen großen Teil dieses Gewinns aber wieder ab. Der Chipkonzern meldet ein Rekordquartal und hebt den Ausblick an. Beginnt jetzt eine dauerhafte Erholung nach dem tiefen Kurssturz seit Juni? Rekordquartal ...

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