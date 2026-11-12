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PR Newswire
12.11.2026 17:12 Uhr
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TwentyFour Select Monthly Income Fund Limited - Net Asset Value(s)

TwentyFour Select Monthly Income Fund Limited - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, November 12

TWENTYFOUR SELECT MONTHLY INCOME FUND LIMITED

(a closed-ended investment company incorporated in Guernsey with registration number 57985)

(LEI: 549300P9Q5O2B3RDNF78)

Final Net Asset Value

FUND NAMENAVISINNAV DATE
Twenty-Four Select Monthly Income Fund Limited81.65 GG00BJVDZ946 11th November 2026

Enquiries:

Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited

Aileen Organ 353 (0)1 542 2873

Date:12th November 2026

© 2026 PR Newswire
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