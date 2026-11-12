Köln (ots) -Der WDR-Rundfunkrat hat in seiner heutigen Sitzung (12.11.2026) den Haushaltsplan des WDR für das Jahr 2027 genehmigt. Die Planung basiert auf der Empfehlung der Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten (KEF), den Rundfunkbeitrag zum Januar 2027 auf 18,64 Euro anzupassen.Die Umsetzung dieser Beitragserhöhung ist weiterhin offen.WDR-Intendantin Dr. Katrin Vernau: "Wir richten den WDR konsequent auf die Zukunft aus: schlanker in den Strukturen, fokussierter beim Einsatz unserer Mittel und stärker im Digitalen. So verbinden wir finanzielle Stabilität mit der strategischen Weiterentwicklung des WDR. Gerade unter unsicheren Rahmenbedingungen brauchen wir diesen klaren Kurs. Eine verlässliche und bedarfsgerechte Rundfunkfinanzierung bleibt dabei unverzichtbar."Die Haushaltsplanung folgt der Strategie des WDR, bis 2030 sein Angebot zu fokussieren und Ressourcen ins Digitale zu verlagern. Dazu zählt auch der Ausbau der regionalen Berichterstattung auf allen relevanten digitalen Kanälen. Zudem plant der WDR, Strukturen in Programm, Produktion und Technik sowie Verwaltung neu auszurichten, Immobilienflächen zu reduzieren und Personalkosten zu senken, u.a. indem jede dritte durch Verrentung freiwerdende Stelle bis 2030 nicht neu besetzt werden soll.Rolf Zurbrüggen, Vorsitzender des WDR-Rundfunkrates: "An den richtigen Stellen Angebot und Strukturen verschlanken, um die notwendige Kraft fürs Digitale zu schaffen: Mit dem Haushalt 2027 und der Mittelfristplanung bis 2030 setzt der WDR die richtigen Schwerpunkte. Gleichzeitig behalten wir im Blick, ob die angekündigten Einsparungen tatsächlich greifen und der WDR seine Investitionen wie geplant umsetzt. Denn intelligente Haushaltsplanung heißt für uns: Gerade unter schwierigen finanziellen Bedingungen müssen die verfügbaren Mittel dort eingesetzt werden, wo sie den größten Nutzen für die Menschen in NRW entfalten."Erträge und AufwendungenIm Betriebshaushalt 2027 belaufen sich die Erträge auf rund 1,73 Mrd. Euro, die Aufwendungen auf rund 1,65 Mrd. Euro. Positionen, die rein kalkulatorischen Charakter haben und keine tatsächlichen Einnahmen oder Ausgaben darstellen, sind in diesem Rahmen ebenfalls enthalten. Hierzu zählen beispielsweise Abschreibungen.Der Finanzplan des WDR, der die tatsächlich anfallenden Einnahmen und Ausgaben erfasst (s. Erläuterungen unten), weist für das Jahr 2027 ein Defizit von 28,7 Mio. Euro aus. Der Ausgleich dieser Fehlbeträge erfolgt aus der zu diesem Zweck eingerichteten Ausgleichsrücklage.Die Finanzplanung erfolgt grundsätzlich für die gesamte Beitragsperiode, die aktuelle Beitragsperiode endet 2028. Das ermöglicht einen Ausgleich zwischen den einzelnen Haushaltsjahren.Erläuterung zum WDR-Haushaltsplan:Betriebshaushalt und Finanzplan sind zwei sich ergänzende Instrumente, um die finanzielle Situation des WDR abzubilden. Der Betriebshaushalt stellt Erträge und Aufwendungen gegenüber. Hierin enthalten sind auch so genannte rechnerische Erträge und Aufwendungen. Diese verursachen aktuell noch keine Geldabflüsse, müssen aber aus gesetzlichen Gründen erfasst werden, zum Beispiel Abschreibungen.Der Betriebshaushalt sagt allein noch nichts über das liquide Ergebnis des Geschäftsjahres aus, welches laut den gesetzlichen Vorgaben ausgeglichen sein muss. Daher werden im Finanzplan die tatsächlichen Einnahmen und Ausgaben erfasst.Pressekontakt:WDR KommunikationTel.: 0221 220 7100Mail: kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/6389600