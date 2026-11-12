Vaduz (ots) -Auf Einladung des Amts für Gesundheit und der Stabsstelle für Sport kamen die Sport- und Gesundheitskommissionen der Gemeinden sowie weitere Gäste zum fachlichen Austausch zusammen.Regierungsrat und Sportminister Hubert Büchel begrüsste die Gäste und eröffnete die Konferenz. Durch die Veranstaltung führten Eva Maria Mödlagl vom Amt für Gesundheit und Jürgen Tömördy von der Stabsstelle für Sport.Ein Programmpunkt widmete sich der Verbindung von beruflicher Ausbildung und Leistungssport. Die Konferenz würdigte Lehrbetriebe, die sich in diesem Bereich engagieren.Anschliessend setzten zwei Hauptreferate die fachlichen Impulse: Robert Risse, Geschäftsleiter von WIN4, präsentierte den Sportbusinesspark, welcher Sport, Gesundheit, Ausbildung und Events verbindet und Sportkoordinator Albert Wohlwend stellte den "Gemeindecheck" in seiner Funktion als Sportkoordinator vor. Am Schluss der Veranstaltung erhielten die Anwesenden weitere Einblick zum Thema Sport und Gesundheit an fünf unterschiedlichen Workshops.Die etablierte Netzwerkveranstaltung brachte verschiedene Akteure zusammen und förderte den übergreifenden Austausch zu Sport und Gesundheit. Eine Führung durch den LFV-Campus und die abschliessende Verpflegung ergänzten das Programm und boten Gelegenheit für persönliche Gespräche.Pressekontakt:Stabsstelle für SportJürgen TömördyT +423 236 63 31Amt für GesundheitSina BärtschT +423 236 61 56Original-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100943572