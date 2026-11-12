Vaduz (ots) -Die IBK-Akademie hat am Mittwoch und Donnerstag, 11. und 12. November 2026, in der Stein Egerta in Schaan bzw. im supergut CAMP in Triesen das Spezialmodul "IBK weiterdenken, Zukunftsfähigkeit stärken" durchgeführt. Rund 20 Fach- und Entscheidungspersonen aus Politik, Verwaltung und grenzüberschreitend tätigen Institutionen der Vierländerregion Bodensee diskutierten, wie die Region ihre Zukunft aktiv gestalten kann.Grundlage dafür bildeten die im Auftrag des aktuellen Vorsitzlandes der Internationalen Bodensee-Konferenz (IBK) Zürich entwickelten Zukunftsbilder "IBK 2050".Den Auftakt bildete ein Kamingespräch mit den Zukunftsforscherinnen Martina Kühne und Karin Frick. Am zweiten Tag standen die Zukunftsbilder der IBK und praxisnahe Methoden der Zukunftsforschung im Fokus. Fachliche Impulse lieferten zudem die Zukunftsforscherin Senem Wicki, der Verwaltungswissenschaftler Jörg Röber und Markus Rhomberg, Geschäftsführer des Wissenschaftsverbunds Vierländerregion Bodensee.In Zukunftswerkstätten setzten sich die Teilnehmenden mit verschiedenen Szenarien und deren Bedeutung für die künftige Entwicklung der Region auseinander. Daraus entwickelten sie konkrete Ansätze für eine zukunftsfähige grenzüberschreitende Zusammenarbeit. Regierungssekretär Michael Hasler, Projektleiter der IBK-Akademie, betonte: "Grenzüberschreitende Zusammenarbeit braucht nicht nur Antworten auf aktuelle Fragen, sondern auch einen gemeinsamen Blick nach vorne." Markus Rhomberg, Geschäftsführer des Wissenschaftsverbunds Vierländerregion Bodensee, unterstrich den Wert grenzüberschreitender Netzwerke für die Zukunft der Region: "Die Herausforderungen der Zukunft lassen sich nur gemeinsam bewältigen. Der Bodenseeraum verfügt dafür über starke Netzwerke, viel Wissen und grosse Gestaltungskraft."Das Spezialmodul zeigte, wie wichtig das Teilen unterschiedlicher Perspektiven für eine zukunftsfähige Entwicklung der Vierländerregion Bodensee ist. Die IBK-Akademie bietet dafür einen grenzüberschreitenden Lern- und Begegnungsraum und stärkt den Austausch zwischen Verwaltungen, Institutionen und Fachpersonen der Vierländerregion Bodensee. Sie ist ein Weiterbildungs- und Netzwerkangebot der Internationalen Bodensee-Konferenz (IBK) unter Federführung Liechtensteins. Die Akademie besteht aus drei regulären Modulen sowie ergänzenden Spezialmodulen, die aktuelle Themen der grenzüberschreitenden Verwaltungsarbeit vertiefen.Weitere Informationen: www.ibk-akademie.orgPressekontakt:Information und Kommunikation der RegierungSilvia SalomonT +423 236 73 07silvia.salomon@regierung.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100943571