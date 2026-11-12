J.P. Morgan Asset Management (JPMAM) baut seine Position als größter Anbieter aktiver UCITS ETFs in Europa weiter aus: Mit dem neu aufgelegten JPM Global Value Equity Active UCITS ETF (JGLV) erhalten Anleger einen aktiv gemanagten Zugang zu fundamental soliden, attraktiv bewerteten Unternehmen der globalen Aktienmärkte verbunden mit den Liquiditäts-, Transparenz- und Effizient-Vorteilen eines ETFs. Zur Erstellung des globalen Value-Portfolios kombiniert das erfahrene Portfolio Management Team rund um Kyle Williams, Ian Butler, Tom Buckingham, Mayur Patel und Joyce Weng unterschiedliche komplementäre ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.