J.P. Morgan Asset Management (JPMAM) baut seine Position als größter Anbieter aktiver UCITS ETFs in Europa weiter aus: Mit dem neu aufgelegten JPM Global Value Equity Active UCITS ETF (JGLV) erhalten Anleger einen aktiv gemanagten Zugang zu fundamental soliden, attraktiv bewerteten Unternehmen der globalen Aktienmärkte verbunden mit den Liquiditäts-, Transparenz- und Effizient-Vorteilen eines ETFs. Zur Erstellung des globalen Value-Portfolios kombiniert das erfahrene Portfolio Management Team rund um Kyle Williams, Ian Butler, Tom Buckingham, Mayur Patel und Joyce Weng unterschiedliche komplementäre ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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