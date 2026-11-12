Schindellegi SZ - Die in der Logistik tätige Kühne+Nagel hat in drei Schlüsselmärkten die Führungspositionen neu besetzt. Daniel Randig ist seit 1. November 2026 National Manager in den USA. Björn Traemann wird diese Position in Deutschland und Miguel Germano für Spanien, Portugal und Malta jeweils ab 1. Januar 2027 übernehmen. Das Logistikunternehmen Kühne+Nagel besetzt in drei Schlüsselmärkten die Führungspositionen neu. Wie aus einer Mitteilung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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