FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Donnerstag nach dem erstmaligen Anstieg über 27.000 Punkte etwas an Schwung verloren. Zum Schluss behauptete der deutsche Leitindex aber ein Plus von 0,41 Prozent auf 26.771,88 Zähler, womit er den vierten Tag in Folge zulegte. Der schon seit Tagen schwächelnde MDax der mittelgroßen Unternehmen verabschiedete sich hingegen 0,70 Prozent tiefer mit 30.858,13 Punkten aus dem Handel.

Mit der Aussage, es brauche keine Vereinbarung mit dem Iran, habe US-Präsident Donald Trump den jüngsten Hoffnungen auf eine Entspannung im Nahostkrieg wieder einen Dämpfer verpasst, schrieb Salah Bouhmidi, Head of Markets beim Broker IG. "Die Anleger befinden sich weiterhin in einem Balanceakt zwischen Rekordfantasie und Rückschlaggefahr", ergänzte Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst des Brokers CMC Markets. Der Respekt vor der 27.000-Punkte-Marke scheine aktuell größer zu sein als die Zuversicht, diese nachhaltig überwinden zu könne. "Eine waschechte Jahresendrally sieht anders aus", so das Fazit des Experten.

Für etwas zusätzliche Verunsicherung sorgte der Rücktritt von Jensen Huang vom Chefposten des KI-Chipgiganten Nvidia nach Affären. Doch selbst an der davon besonders betroffenen US-Technologiebörse Nasdaq beruhigten sich die Kurse zuletzt wieder./gl/he

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