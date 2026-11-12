Starke Ergebnisse der Explorationsbohrungen unterstützen das Potenzial für einen Tagebau als Teil des Wiederinbetriebnahmeplans

Jerritt Canyon schreitet weiter in Richtung der angestrebten Wiederinbetriebnahme in der zweiten Hälfte des Jahres 2027 voran

12. November 2026, Vancouver, BC, Kanada / IRW-Press / First Majestic Silver Corp. (NYSE: AG) (TSX: AG) (FWB: FMV) (das "Unternehmen" oder "First Majestic") freut sich, positive Bohrergebnisse aus seinem laufenden Explorationsprogramm 2026 in der Goldmine Jerritt Canyon ("Jerritt Canyon" oder "JCG") in Nevada, USA, bekannt zu geben. Bohrungen in oberflächennahen Bereichen haben bedeutende Goldabschnitte geliefert, die einen potenziellen Tagebaubetrieb in der Mine weiter unterstützen. Das Unternehmen stellt zudem ein Update zum umfassenden Plan zur Wiederinbetriebnahme von Jerritt Canyon bereit, die weiterhin auf die angestrebte Wiederinbetriebnahme in der zweiten Hälfte des Jahres 2027 zusteuert.

Bei Bohrungen im Reverse Circulation-("RC")-Verfahren in oberflächennahen Bereichen bei Saval wurden bedeutende Goldabschnitte mit hochgradigen Bereichen durchteuft. Zu den Highlights zählen 48,8 Meter ("m") mit einem Gehalt von 4,24 g/t Au, einschließlich 19,8 m mit 7,39 g/t Au, in Bohrloch SC-26-030, sowie 36,6 m mit einem Gehalt von 5,87 g/t Au, einschließlich 9,1 m mit 19,67 g/t Au, in Bohrloch SC-26-023. Die Ergebnisse sprechen für eine fortgesetzte Bewertung von Saval als Quelle für Mühlenbeschickungsmaterial aus dem Tagebau, das die Untertageproduktion bei der geplanten Wiederinbetriebnahme ergänzen könnte. Das gesamte Oberflächenbohrprogramm umfasste 146 Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 15.983 m, wobei die Analyseergebnisse für viele der Bohrlöcher noch ausstehen, insbesondere im nördlichen Teil des Konzessionsgebiets. Zwei Diamantbohrgeräte gehen zudem den positiven Ergebnissen aus dem Jahr 2025 in der Untertagemine Smith weiter nach. Die Oberflächen- und Untertagebohrungen werden bis Ende 2026 fortgesetzt und bis ins Jahr 2027 hinein andauern.

"Bei Jerritt Canyon stimmt uns Saval zunehmend optimistisch. Hier heben die bestehende Tagebaugenehmigung, die oberflächennahe Mineralisierung und die jüngsten Bohrergebnisse das Potenzial für eine bedeutende Quelle von Mühlenbeschickungsmaterial aus dem Tagebau zusätzlich zum Untertagebetrieb hervor", sagte Keith Neumeyer, CEO von First Majestic. "Wir machen weiterhin große Fortschritte hinsichtlich der Wiederinbetriebnahme von Jerritt Canyon: Die Untertageerschließung schreitet voran und wichtige Modernisierungsmaßnahmen an der Aufbereitungsanlage und der Standortinfrastruktur sind im Gange. Zusammen stärken diese Initiativen weiterhin die Aussichten auf eine erfolgreiche Wiederinbetriebnahme von Jerritt Canyon."

EXPLORATIONSPROGRAMM 2026

First Majestic setzt im Rahmen der Studien zur Wiederinbetriebnahme von Jerritt Canyon eine umfangreiche RC-Bohrkampagne an der Oberfläche fort, um oberflächennahe Goldmineralisierungen zu untersuchen und potenzielle Möglichkeiten für den Tagebau zu bewerten. Das historische Tagebaugebiet Saval ist ein Schlüsselziel innerhalb des Programms und befindet sich nordwestlich der Untertageminen SSX und Smith.

Das Oberflächenbohrprogramm 2026 begann bei Saval, wo 85 Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 8.753 m niedergebracht wurden. Darüber hinaus wurden Zielgebiete im nördlichen Teil des Konzessionsgebiets weiterentwickelt, wo weitere 61 Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 7.230 m absolviert wurden. Insgesamt wurden im Rahmen des Programms 15.983 m in 146 Bohrlöchern niedergebracht. Die Bohrungen sollen die geologische Sicherheit erhöhen und beurteilen, ob die Mineralressourcen bei Jerritt Canyon erweitert oder in eine höhere Kategorie umgewandelt werden können. Die Analyseergebnisse für eine beträchtliche Anzahl von Bohrlöchern stehen noch aus, insbesondere für die nördlichen Zielgebiete, in denen erst im späteren Verlauf des Programms gebohrt wurde.

Nach Abschluss der Bohrungen auf den Zielen im nördlichen Teil des Konzessionsgebiets wurde eine Bohranlage umdisponiert, um die Goldmineralisierung in den Zielgebieten Mahala und Javelin rund um die Untertageminen SSX und Smith zu bewerten und damit den ermutigenden Ergebnissen aus dem Jahr 2025 nachzugehen. Die zweite Bohranlage wurde für hydrogeologische Bohrungen eingesetzt, um wichtige technische Untersuchungen für die Wiederinbetriebnahme zu unterstützen. Parallel dazu setzten zwei Diamantbohrgeräte die Bohrungen in den vorrangigen Bereichen der Untertagemine Smith fort, wo die Vorbereitungen für die geplante Wiederinbetriebnahme voranschreiten.

WICHTIGSTE BOHRERGEBNISSE

Oberflächennahe Bohrungen bei Saval haben mächtige Goldabschnitte mit höhergradigen Bereichen geliefert. In Tabelle 1 sind ausgewählte bedeutende Goldabschnitte aus dem Bohrprogramm 2026 bei Saval zusammengefasst, und Abbildung 1 zeigt die Lage von Saval innerhalb des Bezirks Jerritt Canyon.

Tabelle 1: Ausgewählte bedeutende Goldabschnitte aus dem Tagebau-Bohrprogramm 2026 bei Saval

Bohrloch Ziel Signifikante Abschnitte Von Bis Abschnitt Goldgehalt (m) (m) (m) (g/t) SC-26-023 Tagebau Saval 102,1 138,7 36,6 5,87 einschließlich 108,2 117,3 9,1 19,67 SC-26-030 Tagebau Saval 118,9 167,7 48,8 4,24 einschließlich 125,0 144,8 19,8 7,39 SC-26-024 Tagebau Saval 131,1 152,4 21,3 9,45 einschließlich 131,1 146,3 15,2 11,56 SC-26-018A Tagebau Saval 77,7 103,6 25,9 6,97 einschließlich 77,7 91,4 13,7 11,38 SC-26-090 Tagebau Saval 108,2 121,9 13,7 8,43 einschließlich 108,2 120,4 12,2 9,39 SC-26-046 Tagebau Saval 9,1 33,5 24,4 4,48 einschließlich 9,1 22,9 13,7 5,90 und einschließlich 25,9 30,5 4,6 4,41

Anmerkungen:

Die angegebenen Abschnitte entsprechen den erbohrten Längen; die wahren Mächtigkeiten wurden noch nicht ermittelt. Auf Grundlage der interpretierten, überwiegend subhorizontalen stratigraphischen Kontrollen und der nahezu vertikalen Bohrungen von der Oberfläche aus wird nicht erwartet, dass die wahren Mächtigkeiten wesentlich von den erbohrten Längen abweichen.

Abbildung 1: Karte des Bezirks Jerritt Canyon mit Hervorhebung des Gebiets Saval und bedeutender Bohrabschnitte

TAGEBAU-ZIELGEBIET SAVAL

Saval ist ein Schlüsselzielgebiet bei der Bewertung potenzieller Quellen von Mühlenbeschickungsmaterial aus dem Tagebau für die Wiederaufnahme des Betriebs bei Jerritt Canyon durch das Unternehmen. Für das Gebiet liegen bereits Tagebaugenehmigungen vor, was eine zukünftige Förderung ohne die Genehmigungsfristen, die üblicherweise mit der Entwicklung eines neuen Tagebaus verbunden sind, ermöglichen könnte. Die Goldmineralisierung tritt in breiten, oberflächennahen, überwiegend subhorizontalen Zonen auf, die niedrige Abraumverhältnisse ermöglichen könnten. Saval wurde in der Vergangenheit bei deutlich höheren Cut-off-Gehalten abgebaut, wodurch eine niedriggradige Mineralisierung zurückblieb, die damals unwirtschaftlich war, bei den aktuellen Goldpreisen jedoch von Wert sein könnte.

Das Bohrprogramm 2026 wurde konzipiert, um die Ausdehnung und Kontinuität der verbleibenden Mineralisierung rund um die historischen Gruben bei Saval besser abzugrenzen, einschließlich der Bereiche, in denen Versatzmaterial die Grenzen des früheren Abbaus verdeckt. Das Programm zielte auf die im Wirtsgestein verbleibende Mineralisierung ab, um die geologische Sicherheit zu erhöhen und potenzielle Erweiterungen sowie eine Einstufung der Mineralressourcen in höhere Kategorien zu unterstützen. In Bereichen, in denen die Grenze zwischen historischem Versatzmaterial und Wirtsgestein weiterhin unklar ist, sind Folgearbeiten geplant.

Die Bohrergebnisse umfassen bedeutende Goldabschnitte sowohl aus dem nördlichen als auch aus dem südöstlichen Teil von Saval. Abbildung 2 unten zeigt die Anordnung der Bohrlöcher, ausgewählte bedeutende Abschnitte sowie die Lage der Profilschnitte A-A' und B-B'.

Abbildung 2: Korridor vom historischen Tagebau Saval zur Untertagemine SSX mit den Profilschnitten A-A' und B-B'. Draufsicht

Nördlicher Bereich von Saval

Im nördlichen Teil von Saval durchteuften die Bohrungen eine durchgehende, oberflächennahe Goldmineralisierung, wie entlang des Schnitts A-A' dargestellt, und lieferten zusätzliche Informationen, um die Bewertung einer Einstufung der Mineralressourcen in höhere Kategorien zu unterstützen.

Zu den herausragenden Ergebnissen zählen 48,8 m mit einem Gehalt von 4,24 g/t Au, einschließlich 19,8 m mit 7,39 g/t Au, in Bohrloch SC-26-030 sowie 36,6 m mit einem Gehalt von 5,87 g/t Au, einschließlich 9,1 m mit 19,67 g/t Au, in Bohrloch SC-26-023. Diese mächtigen Abschnitte enthalten Bereiche mit deutlich höheren Gehalten und unterstützen die Einschätzung, dass North Saval eine potenzielle Quelle für Mühlenbeschickungsmaterial aus dem Tagebau darstellt. Abbildung 3 zeigt die Bohrergebnisse und die geologische Interpretation entlang von Profilschnitt A-A'.

Abbildung 3: Profilschnitt A-A' im Norden von Saval. Lage des Profilschnitts in Abbildung 2 dargestellt; Sektionsmächtigkeit ±27,5 m

Südostlicher Bereich von Saval

Im südöstlichen Teil von Saval überprüften die Bohrungen entlang von Profilschnitt B-B' eine oberflächennahe Goldmineralisierung, die durch historische Bohrungen identifiziert worden war. Die jüngsten Bohrungen trugen zur Definition der Grenze zwischen dem Versatzmaterial in den Tagebaugruben und dem mineralisierten Grundgebirge bei.

Die Bohrungen lieferten mehrere bedeutende oberflächennahe Goldabschnitte. Die mächtigen, oberflächennahen mineralisierten Abschnitte sprechen für eine fortgesetzte Erkundung des südöstlichen Teils von Saval als potenzielle Tagebauressource. An Stellen, an denen die RC-Bohrungen die Grenze zwischen Versatzmaterial und Grundgebirge nicht eindeutig identifiziert haben, sind weitere Arbeiten erforderlich. Abbildung 4 zeigt die Bohrergebnisse und die geologische Interpretation entlang von Profilschnitt B-B'.

Abbildung 4: Profilschnitt B-B' im Südosten von Saval. Lage des Profilschnitts in Abbildung 2 dargestellt; Sektionsmächtigkeit ±27,5 m

Detaillierte Bohrergebnisse

Tabelle 2 zeigt die bis zum Ende des 3. Quartals 2026 gemeldeten bedeutenden Goldabschnitte aus dem historischen Tagebaugebiet Saval.

Tabelle 2: Bedeutende Goldabschnitte aus dem Tagebau-Bohrprogramm 2026 bei Saval

Bohrloch Ziel Ziel der Bohrung Signifikante Abschnitte Vom (m) Bis (m) Abschnitt (m) Au (g/t) SC-26-001 Saval Ressourcenerweiterung 0,0 18,3 18,3 1,50 SC-26-001 (2) Saval Ressourcenerweiterung 30,5 41,1 10,7 0,62 SC-26-002 Saval Ressourcenaufwertung 12,2 21,3 9,1 2,01 SC-26-004 Saval Ressourcenerweiterung 24,4 45,7 21,3 1,05 SC-26-005 Saval Ressourcenerweiterung 41,1 61,0 19,8 1,98 SC-26-006 Saval Ressourcenaufwertung 7,6 21,3 13,7 1,36 SC-26-007 Saval Ressourcenaufwertung 6,1 18,3 12,2 1,81 SC-26-008 Saval Ressourcenerweiterung 1,5 16,8 15,2 2,51 SC-26-008 einschließlich 9.1 13,7 4,6 4,19 SC-26-009 Saval Ressourcenerweiterung 1,5 22,9 21,3 2,49 SC-26-011 Saval Ressourcenerweiterung 6,1 19,8 13,7 2,57 SC-26-011 einschließlich 9,1 15,2 6,1 4,51 SC-26-012 Saval Ressourcenerweiterung 59,4 77,7 18,3 1,84 SC-26-013 Saval Ressourcenerweiterung 16,8 29,0 12,2 0,61 SC-26-013 (2) Saval Ressourcenaufwertung 76,2 102,1 25,9 2,85 SC-26-013 (2) einschließlich 79,2 85,3 6,1 8,40 SC-26-014 Saval Ressourcenerweiterung 89,9 106,7 16,7 1,06 SC-26-015 Saval Ressourcenerweiterung 91,4 115,8 24,4 2,30 SC-26-015 einschließlich 93,0 99,1 6,1 5,23 SC-26-016 Saval Ressourcenaufwertung 85,3 100,6 15,2 2,32 SC-26-018A Saval Ressourcenerweiterung 18,3 30,5 12,2 1,17 SC-26-018A (2) Saval Ressourcenaufwertung 77,7 103,6 25,9 6,97 SC-26-018A (2) einschließlich 77,7 91,4 13,7 11,38 SC-26-019 Saval Ressourcenerweiterung 65,5 77,7 12,2 1,27 SC-26-020 Saval Ressourcenaufwertung 68,6 94,5 25,9 4,63 SC-26-020 einschließlich 80,8 85,3 4,6 8,48 SC-26-021 Saval Ressourcenerweiterung 50,3 68,6 18,3 1,92 SC-26-021 einschließlich 53,3 57,9 4,6 3,83 SC-26-021 (2) Saval Ressourcenerweiterung 121,9 132,6 10,7 2,63 SC-26-021 (3) Saval Ressourcenerweiterung 146,3 155,4 9,1 0,79 SC-26-022 Saval Ressourcenaufwertung 86,9 103,6 16,8 1,14 SC-26-023 Saval Ressourcenerweiterung 9,1 18,3 9,1 5,97 SC-26-023 einschließlich 9,1 15,2 6,1 8,16 SC-26-023 (2) Saval Ressourcenaufwertung 102,1 138,7 36,6 5,87 SC-26-023 (2) einschließlich 108,2 117,3 9,1 19,67 SC-26-024 Saval Ressourcenerweiterung 36,6 47,2 10,7 1,59 SC-26-024 (2) Saval Ressourcenaufwertung 131,1 152,4 21,3 9,45 SC-26-024 (2) einschließlich 131,1 146,3 15,2 11,56 SC-26-025 Saval Ressourcenaufwertung 137,2 152,4 15,2 3,71 SC-26-025 einschließlich 146,3 150,9 4,6 5,49 SC-26-026 Saval Ressourcenaufwertung 82,3 93,0 10,7 3,43 SC-26-026 einschließlich 82,3 86,9 4,6 6,56 SC-26-027 Saval Ressourcenerweiterung 25,9 47,2 21,3 1,25 SC-26-028 Saval Ressourcenaufwertung 68,6 80,8 12,2 1,10 SC-26-030 Saval Ressourcenaufwertung 48,8 61,0 12,2 3,09 SC-26-030 (2) Saval Ressourcenaufwertung 118,9 167,7 48,8 4,24 SC-26-030 (2) einschließlich 125,0 144,8 19,8 7,39 SC-26-031 Saval Ressourcenerweiterung 53,3 68,6 15,2 1,17 SC-26-032 Saval Ressourcenerweiterung 3,0 42,7 39,6 1,03 SC-26-035 Saval Ressourcenerweiterung 0,0 15,2 15,2 0,74 SC-26-036 Saval Ressourcenaufwertung 1,5 13,7 12,2 1,73 SC-26-039 Saval Ressourcenerweiterung 1,5 16,8 15,2 1,06 SC-26-040 Saval Ressourcenerweiterung 3,0 18,3 15,2 1,33 SC-26-040 (2) Saval Ressourcenerweiterung 48,8 57,9 9,1 1,43 SC-26-041 Saval Ressourcenerweiterung 1,5 18,3 16,8 1,91 SC-26-042 Saval Ressourcenaufwertung 22,9 32,0 9,1 1,01 SC-26-045 Saval Ressourcenaufwertung 24,4 33,5 9,1 1,57 SC-26-046 Saval Ressourcenerweiterung 9,1 33,5 24,4 4,48 SC-26-046 einschließlich 9,1 22,9 13,7 5,90 SC-26-046 und einschließlich 25,9 30,5 4,6 4,41 SC-26-047 Saval Ressourcenerweiterung 9,1 33,5 24,4 1,26 SC-26-048 Saval Ressourcenerweiterung 16,8 33,5 16,8 0,61 SC-26-050 Saval Ressourcenerweiterung 16,8 30,5 13,7 1,52 SC-26-051 Saval Ressourcenerweiterung 3,0 12,2 9,1 0,52 SC-26-052 Saval Ressourcenerweiterung 22,9 36,6 13,7 1,29 SC-26-052A Saval Ressourcenerweiterung 38,1 47,2 9,1 0,49 SC-26-057 Saval Ressourcenaufwertung 24,4 38,1 13,7 1,00 SC-26-058 Saval Ressourcenerweiterung 19,8 29,0 9,1 1,28 SC-26-058 (2) Saval Ressourcenerweiterung 59,4 73,2 13,7 2,95 SC-26-060 Saval Ressourcenaufwertung 57,9 71,6 13,7 1,78 SC-26-061 Saval Ressourcenaufwertung 62,5 71,6 9,1 0,69 SC-26-062 Saval Ressourcenaufwertung 51,8 65,5 13,7 2,07 SC-26-064 Saval Ressourcenaufwertung 76,2 89,9 13,7 2,52 SC-26-064 einschließlich 76,2 82,3 6,1 4,67 SC-26-066 Saval Ressourcenerweiterung 62,5 71,6 9,1 4,52 SC-26-066 einschließlich 62,5 70,1 7,6 5,19 SC-26-068 Saval Ressourcenerweiterung 88,4 106,7 18,3 1,73 SC-26-076 Saval Ressourcenerweiterung 134,1 147,8 13,7 1,18 SC-26-077 Saval Ressourcenerweiterung 121,9 137,2 15,2 0,73 SC-26-078 Saval Ressourcenerweiterung 6,1 16,8 10,7 0,46 SC-26-078 (2) Saval Ressourcenerweiterung 108,2 128,0 19,8 0,50 SC-26-080 Saval Ressourcenerweiterung 39,6 48,8 9,1 0,74 SC-26-088 Saval Ressourcenaufwertung 138,7 147,8 9,1 3,03 SC-26-090 Saval Ressourcenerweiterung 108,2 121,9 13,7 8,43 SC-26-090 einschließlich 108,2 120,4 12,2 9,39

Anmerkungen:

"Ressourcenerweiterung" und "Ressourcenaufwertung" beschreiben die Zielsetzung des jeweiligen Bohrlochs und stellen keine nachgewiesenen Veränderungen der Mineralressourcen dar. Alle Bohrlöcher wurden mittels Reverse Circulation-Verfahren (RC-Bohrungen) niedergebracht. Die Angaben zu "Von" und "Bis" erfolgen in Metern. Die angegebenen Abschnitte entsprechen den erbohrten Längen; die wahren Mächtigkeiten wurden noch nicht ermittelt. Auf Grundlage der interpretierten, überwiegend subhorizontalen stratigraphischen Kontrollen und der nahezu vertikalen Bohrungen von der Oberfläche aus wird nicht erwartet, dass die wahren Mächtigkeiten wesentlich von den erbohrten Längen abweichen. Einzelheiten zu den Bohrlochstandorten, dem Probentyp, dem Azimut, der Neigung und der Gesamttiefe sind im Anhang aufgeführt. Die bedeutenden Goldabschnitte wurden anhand längengewichteter Durchschnittswerte der nicht gedeckelten Probenanalyseergebnisse unter Anwendung eines Mindestgehalts von 0,45 g/t Au und einer Mindestlänge des zusammengesetzten Abschnitts von 9,1 m (erbohrte Mächtigkeit) berechnet. Eine interne Verwässerung durch Abschnitte mit Gehalten unterhalb des Mindestgehalts von bis zu 4,6 m war zulässig. Sofern dies zum Erreichen der Mindestlänge erforderlich war, durfte eine Probe mit einem Gehalt unterhalb des Cut-off-Gehalts in den zusammengesetzten Abschnitt einbezogen werden. Sofern vorhanden, werden aufeinanderfolgende Abschnitte mit einer Länge von mindestens 4,6 m und einem Goldgehalt von mehr als 3,0 g/t Au innerhalb des jeweiligen Bohrabschnitts mit "einschließlich" hervorgehoben.

UPDATE ZUR WIEDERINBETRIEBNAHME DER GOLDMINE JERRITT CANYON

Bei Jerritt Canyon werden weiterhin Fortschritte hinsichtlich der angestrebten Wiederaufnahme des Betriebs in der zweiten Hälfte des Jahres 2027 erzielt. Die Führungspositionen und wichtigen technischen Funktionen wurden besetzt, während die Untertageerschließung und -sanierung in Richtung der ursprünglich geplanten Abbaugebiete voranschreiten. Auch die technischen, ingenieurtechnischen und betrieblichen Vorbereitungsmaßnahmen schreiten voran. Der Schwerpunkt der Arbeiten liegt weiterhin auf der Festlegung des optimalen Wegs zu einer nachhaltigen, langfristigen Produktion, wobei die jüngsten Bohrergebnisse das Potenzial für einen kombinierten Untertage- und Tagebau weiter untermauern.

Das Unternehmen treibt den am 2. April 2026 angekündigten ursprünglichen Wiederinbetriebnahmeplan weiter voran und hat Investitionen von 2027 auf 2026 vorgezogen. Zu diesen Investitionen gehören unter anderem die Fundamentierungsarbeiten für eine vertikale Walzenmühle ("VRM") sowie Bergbau- und Aufbereitungsausrüstungen mit langen Vorlaufzeiten.

Die Entscheidung des Unternehmens, den bestehenden Zerkleinerungs-, Mahl- und Trocknungskreislauf bei Jerritt Canyon durch eine VRM zu ersetzen, ist ein wesentlicher Bestandteil des Wiederinbetriebnahmeplans. Die VRM wird das Erz aus dem Untertage- und dem potenziellen Tagebaubetrieb für die Aufbereitung in der bestehenden Röstanlage vorbereiten. Der neue Kreislauf soll eine zuverlässigere und effizientere Beschickung der Anlage gewährleisten, den Durchsatz steigern, die Betriebskosten senken und die Auslastung der bestehenden Röstkapazität bei Jerritt Canyon verbessern.

Das Unternehmen hat zudem den Erwerb eines angrenzenden Grundstücks mit einer Gesamtfläche von 2.971 Acres (1.202 Hektar) abgeschlossen. Das zusätzliche Gelände soll die Entwässerung der Mine unterstützen und in unmittelbarer Nähe zum Standort potenzielle Unterkünfte für Mitarbeiter bieten. Dieser Kauf umfasst mehrere bewohnbare Gebäude, die es den Mitarbeitern von Jerritt Canyon ermöglichen, vor Ort zu wohnen, wodurch sich die tägliche Fahrzeit zu und von der Mine verkürzt. Der Erwerb dieses strategischen Grundstückspakets könnte zudem Naturschutzausgleichsmaßnahmen ermöglichen, um zukünftige Genehmigungsanforderungen über den aktuellen Minenplan hinaus zu erfüllen.

Die laufenden technischen Studien und Explorationsprogramme werden als Grundlage für den Wiederinbetriebnahmeplan dienen. Die Ergebnisse werden in einem aktualisierten technischen Bericht (der "Bericht") zusammengefasst, der gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects ("NI 43-101") erstellt wird und dessen Veröffentlichung das Unternehmen für Ende des ersten Quartals 2027 erwartet. Der Bericht wird die neuesten verfügbaren Informationen aus den Bereichen Exploration, Engineering und Minenplanung enthalten. Die Minenplanung und das Engineering werden auch nach der Veröffentlichung des Berichts fortgesetzt, da weitere Bohrergebnisse und technische Informationen in den Wiederinbetriebnahmeplan einfließen werden.

QUALITÄTSSICHERUNG UND QUALITÄTSKONTROLLE

Die Bohrprogramme von First Majestic bei Jerritt Canyon folgen etablierten Protokollen zur Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle ("QA/QC"), einschließlich der Einbringung von Referenzstandards, Leerproben und Doppelproben in den Probenstrom. Alle Proben aus den RC-Bohrlöchern wurden in Beutel verpackt, die mit der Bohrlochkennung, der Probenkennung und dem Probenabschnitt beschriftet waren, und an Bureau Veritas Minerals Laboratories ("BV"), ein nach ISO/IEC 17025:2017 akkreditiertes Labor, übermittelt.

Bei BV werden die Proben getrocknet, zerkleinert, sodass 70 % des Materials eine Korngröße von weniger als 2 mm aufweisen, und anschließend pulverisiert, sodass 85 % des Materials eine Korngröße von weniger als 75 µm aufweisen. Die Goldanalyse erfolgt mittels Brandprobe mit Bleisammlung und abschließender Atomabsorptionsspektrometrie (FA430). Proben mit Goldgehalten von über 10 g/t werden mittels einer 30-g-Brandprobe mit Bleisammlung und abschließender gravimetrischer Bestimmung (FA530) erneut analysiert.

Weitere Informationen zu den Verfahren zur Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle (QA/QC) und zur Datenverifizierung, den wesentlichen Annahmen, Parametern und Methoden zur Schätzung von Mineralressourcen und Mineralreserven sowie eine detaillierte Beschreibung der bekannten rechtlichen, politischen, ökologischen und sonstigen Risiken, die sich wesentlich auf die Geschäftstätigkeit des Unternehmens und die potenzielle Erschließung von Mineralressourcen und Mineralreserven auswirken könnten, finden Sie im zuletzt eingereichten Annual Information Form des Unternehmens, das unter dem SEDAR+-Profil des Unternehmens auf www.sedarplus.ca verfügbar ist, sowie im Jahresbericht des Unternehmens auf Formblatt 40-F für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr, der bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission über EDGAR unter www.sec.gov/edgar eingereicht wurde.

QUALIFIZIERTE PERSON

David Rowe, CPG, Vice President of Exploration des Unternehmens und eine "qualifizierte Person" gemäß NI 43-101, hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen geprüft und genehmigt. Herr Rowe hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Explorationsdaten, einschließlich der zugrunde liegenden Probenahme-, Analyse- und Testdaten, verifiziert.

Über FIRST MAJESTIC

First Majestic ist ein börsennotiertes Bergbauunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf der Silber- und Goldproduktion in Mexiko und den USA liegt. Das Unternehmen besitzt und betreibt vier aktive Untertageminen in Mexiko - die Silbermine Los Gatos (das Unternehmen ist zu 70 % an dem Besitzer und Betreiber der Mine, dem Joint Venture Los Gatos, beteiligt), die Silber-/Goldmine Santa Elena, die Silber-/Goldmine San Dimas und die Silbermine La Encantada - sowie ein Portfolio von Erschließungs- und Explorationsassets, einschließlich der Goldmine Jerritt Canyon im Nordosten von Nevada (USA), deren Wiederinbetriebnahme das Unternehmen derzeit vorbereitet.

First Majestic ist stolz darauf, seine im Eigenbesitz befindliche Münzprägeanstalt, First Mint, LLC, zu betreiben und einen Teil seiner Silberproduktion der Öffentlichkeit zum Kauf anzubieten. Barren, Ingots, Münzen und Medaillons können online unter www.firstmint.com zu den niedrigsten verfügbaren Prämien erworben werden.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an info@firstmajestic.com, besuchen Sie unsere Website unter www.firstmajestic.com oder rufen Sie unsere gebührenfreie Nummer 1.866.529.2807 an.

FIRST MAJESTIC SILVER CORP.

"gezeichnet"

Keith Neumeyer, CEO

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" gemäß den geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetzen (zusammen "zukunftsgerichtete Aussagen"). Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen, Geschäftsaussichten oder -chancen des Unternehmens, die auf Prognosen zukünftiger Ergebnisse, Schätzungen von noch nicht ermittelbaren Beträgen und Annahmen des Managements beruhen, die wiederum auf der Erfahrung und Wahrnehmung des Managements in Bezug auf historische Trends. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zählen unter anderem Aussagen bezüglich: der Fortsetzung der Oberflächen- und Untertagebohrungen bei Jerritt Canyon für den Rest des Jahres 2026 und bis ins Jahr 2027; die Ziele und potenziellen Ergebnisse des laufenden Bohrprogramms 2026 bei Jerritt Canyon, einschließlich potenzieller Erweiterungen der Mineralressourcen und einer Einstufung in höhere Kategorien; geplante Folgearbeiten in Bereichen des Tagebaus Saval, in denen die Grenze zwischen historischem Versatzmaterial und Grundgebirge weiterhin unklar ist; das Potenzial für den Tagebau sowie für einen kombinierten Untertage- und Tagebaubetrieb bei Jerritt Canyon; die geplanten Investitionen zur Wiederaufnahme des Betriebs und deren erwartete Vorteile; die Vorbereitung des Erzes aus dem Untertage- und dem potenziellen Tagebaubetrieb durch die VRM zur Aufbereitung in der bestehenden Röstanlage; die Erwartungen des Unternehmens, dass der neue Aufbereitungskreislauf eine zuverlässigere und effizientere Beschickung der Anlage gewährleistet, den Durchsatz erhöht, die Betriebskosten senkt und die Auslastung der bestehenden Röstkapazität bei Jerritt Canyon verbessert; dass das kürzlich erworbene angrenzende Grundstück den Anforderungen an die Entwässerung der Mine gerecht wird, potenzielle Unterkünfte für Mitarbeiter in der Nähe der Mine bietet und zu Naturschutzausgleichsmaßnahmen führt, um künftige Genehmigungsanforderungen über den aktuellen Minenplan hinaus zu erfüllen; der Umfang und der Zeitplan eines aktualisierten technischen Berichts für Jerritt Canyon; sowie die Wiederinbetriebnahme von Jerritt Canyon ab der zweiten Hälfte des Jahres 2027. Die geplante Wiederinbetriebnahme von Jerritt Canyon basiert nicht auf einer abgeschlossenen Vormachbarkeitsstudie oder einer Machbarkeitsstudie zu den Mineralreserven, die die wirtschaftliche und technische Durchführbarkeit des Wiederinbetriebnahmeplans belegt. Ohne eine solche Studie bestehen erhöhte Unsicherheiten hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit des Projekts sowie erhöhte technische Risiken eines Scheiterns im Zusammenhang mit der Entscheidung, die Produktion wieder aufzunehmen. Annahmen können sich als falsch erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse sowie zukünftigen Ereignisse können erheblich von den erwarteten abweichen. Daher werden Anleger darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, da keine Gewähr dafür besteht, dass die Pläne, Annahmen oder Erwartungen, auf denen diese beruhen, eintreten werden. Alle Aussagen, die Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Prognosen, Ziele oder zukünftige Ereignisse oder Leistungen zum Ausdruck bringen oder erörtern (häufig, aber nicht immer, unter Verwendung von Wörtern oder Ausdrücken wie "anstreben", "voraussehen", "planen", "fortsetzen", "schätzen", "erwarten", "könnte", "wird", "prognostizieren", "vorhersagen", "vorausschauen", "potenziell", "Ziel", "beabsichtigen", "könnte", "möglicherweise", "sollte", "glauben" und ähnliche Ausdrücke), sind keine Aussagen über historische Tatsachen und können "zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen. Aussagen über nachgewiesene und wahrscheinliche Mineralreserven sowie Schätzungen von Mineralressourcen können ebenfalls als zukunftsgerichtete Aussagen angesehen werden, soweit sie Schätzungen der Mineralisierung beinhalten, auf die man stoßen wird, sofern das Konzessionsgebiet erschlossen wird. Mineralressourcen, die keine Mineralreserven sind, weisen keine nachgewiesene wirtschaftliche Rentabilität auf.

Die tatsächlichen Ergebnisse können von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten Ergebnissen abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: wesentliche nachteilige Veränderungen; allgemeine wirtschaftliche Rahmenbedingungen einschließlich Inflationsrisiken; Arbeitsbeziehungen; Beziehungen zu lokalen Communities; Veränderungen in nationalen oder lokalen Regierungen; Wechselkursschwankungen; Umweltrisiken; Bedarf an zusätzlichem Kapital; Ergebnisse anhängiger Rechtsstreitigkeiten; unerwartete Änderungen von Gesetzen, Vorschriften oder Regelungen oder deren Durchsetzung durch zuständige Behörden; die Nichterfüllung vertraglicher Verpflichtungen durch Vertragspartner des Unternehmens; soziale oder arbeitsrechtliche Unruhen; Veränderungen der Rohstoffpreise; sowie das Scheitern von Explorationsprogrammen oder Studien, die erwarteten Ergebnisse zu liefern oder Ergebnisse, die eine Fortsetzung der Exploration, der Studien, der Erschließung oder des operativen Betriebs rechtfertigen und stützen würden, sowie jene Faktoren, die im Abschnitt "Description of Business - Risk Factors" im jüngsten Jahresinformationsformular des Unternehmens für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr, das bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden unter dem SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca eingereicht wurde, sowie im Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 40-F für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr, der bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde (SEC) auf EDGAR unter www.sec.gov/edgar eingereicht wurde. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen.

Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, es kann jedoch keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen. Den hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sollte daher kein übermäßiges Vertrauen entgegengebracht werden. Diese Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt dieser Meldung. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist durch geltende Gesetze vorgeschrieben.

Warnhinweis für Investoren aus den Vereinigten Staaten

Das Unternehmen ist ein "ausländischer Privatemittent" gemäß der Definition in Regel 3b-4 des United States Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils gültigen Fassung und ist berechtigt, sich auf das Multi-Jurisdictional Disclosure System zu berufen und ist daher berechtigt, die hierin enthaltenen technischen Informationen gemäß den Anforderungen der in Kanada geltenden Wertpapiergesetze zu erstellen, die sich von den Anforderungen der derzeit in den Vereinigten Staaten geltenden Wertpapiergesetze unterscheiden. Dementsprechend sind die hierin enthaltenen Informationen zu Mineralvorkommen möglicherweise nicht mit Informationen vergleichbar, die von Unternehmen veröffentlicht werden, die gemäß US-amerikanischen Standards berichten.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Angaben wurden nicht gemäß den Anforderungen der US-amerikanischen Wertpapiergesetze erstellt und verwenden Begriffe, die den kanadischen Berichtsstandards entsprechen, wobei bestimmte Schätzungen gemäß NI 43-101 erstellt wurden.

NI 43-101 ist eine von den Canadian Securities Administrators entwickelte Vorschrift, die Standards für alle öffentlichen Bekanntmachungen eines Emittenten über wissenschaftliche und technische Informationen zu den wesentlichen Mineralprojekten des Emittenten festlegt.

APPENDIX - BOHRLOCHDETAILS

Tabelle A1: Lage der Ansatzpunkte, Probentyp, Azimut, Neigungswinkel und Gesamttiefe der Bohrlöcher bei Jerritt Canyon.

Bohrloch Easting Northing Höhe Azimut Neigung Tiefe (m) Typ SC-26-001 389928,8 409494,4 7168,1 63,1 -89,8 61,0 RC SC-26-002 390175,3 409545,3 7198,2 178,4 -89,8 82,3 RC SC-26-003 390173,2 409552,2 7198,2 342,0 -59,5 82,3 RC SC-26-004 390186,5 409546,6 7199,1 15,0 -58,8 82,3 RC SC-26-005 390246,1 409521,9 7202,0 15,3 -60,4 91,4 RC SC-26-006 390243,7 409517,3 7201,5 325,2 -89,8 100,6 RC SC-26-007 390242,5 409507,3 7201,8 190,8 -69,9 121,9 RC SC-26-008 388374,7 409281,3 7124,0 247,3 -89,1 24,4 RC SC-26-009 388371,8 409279,4 7124,0 232,2 -69,9 24,4 RC SC-26-010 388327,2 409232,9 7122,9 231,2 -69,9 24,4 RC SC-26-011 388382,3 410448,5 7043,3 334,4 -72,3 71,6 RC SC-26-012 387185,4 409581,8 7507,4 151,3 -69,7 91,4 RC SC-26-013 388395,8 410848,3 6840,5 110,0 -59,9 106,7 RC SC-26-014 389585,8 410667,1 7127,2 124,1 -89,4 131,1 RC SC-26-015 389581,0 410663,0 7127,2 281,6 -60,7 140,2 RC SC-26-016 386972,0 409161,4 7513,7 71,4 -70,2 106,7 RC SC-26-017 388473,5 410392,8 7051,2 194,9 -80,1 91,4 RC SC-26-018 388490,1 410508,6 7031,1 0,0 -80,0 12,2 RC SC-26-018A 388482,5 410509,6 7030,8 1,0 -79,8 106,7 RC SC-26-019 388613,3 410479,7 7032,5 114,2 -89,9 91,4 RC SC-26-020 388611,1 410482,2 7032,6 320,0 -71,1 112,8 RC SC-26-021 388406,3 410530,9 7030,7 325,9 -66,6 176,8 RC SC-26-022 389586,5 410663,7 7126,8 289,9 -70,6 143,3 RC SC-26-023 388395,5 410454,5 7043,4 10,9 -71,8 152,4 RC SC-26-024 388482,8 410512,6 7031,2 0,6 -65,3 152,4 RC SC-26-025 388488,2 410509,4 7031,1 18,6 -59,8 152,4 RC SC-26-026 386966,5 409152,0 7514,2 105,4 -84,9 97,5 RC SC-26-027 388395,1 410856,6 6840,1 79,3 -55,5 128,0 RC SC-26-028 387184,9 409589,7 7507,1 110,8 -70,0 82,3 RC SC-26-029 389602,5 410651,2 7127,8 199,5 -80,4 134,1 RC SC-26-030 388402,0 410538,3 7029,7 10,5 -70,5 167,6 RC SC-26-031 388411,9 410527,1 7030,8 341,1 -66,6 173,7 RC SC-26-032 389816,9 409436,4 7156,9 240,1 -75,0 61,0 RC SC-26-033 390019,0 409389,2 7195,5 281,0 -74,5 85,3 RC SC-26-034 390050,9 409426,9 7198,2 261,7 -80,3 85,3 RC SC-26-035 390077,3 409428,1 7199,4 80,8 -80,2 85,3 RC SC-26-036 389821,0 409436,2 7156,8 141,1 -79,5 64,0 RC SC-26-038 389801,4 409446,1 7156,3 50,0 -75,1 61,0 RC SC-26-039 389774,5 409350,6 7157,9 80,2 -74,9 70,1 RC SC-26-040 389783,0 409349,6 7158,5 331,5 -74,3 57,9 RC SC-26-041 389776,6 409334,4 7158,4 276,5 -74,9 57,9 RC SC-26-042 389669,0 409456,4 7153,3 277,2 -80,0 36,6 RC SC-26-043 389683,3 409439,9 7154,4 210,1 -64,7 48,8 RC SC-26-044 389668,8 409453,2 7153,5 257,5 -64,8 48,8 RC SC-26-045 389697,4 409451,5 7154,6 351,1 -70,2 33,5 RC SC-26-046 389656,7 409549,3 7148,3 280,0 -69,6 33,5 RC SC-26-047 389671,6 409545,1 7148,7 220,6 -69,9 33,5 RC SC-26-048 389543,5 409669,0 7141,1 179,3 -80,2 33,5 RC SC-26-049 389504,1 409391,0 7205,5 90,9 -78,7 48,8 RC SC-26-050 389511,2 409377,2 7205,4 161,2 -70,3 48,8 RC SC-26-051 389500,3 409401,3 7205,8 71,5 -69,9 48,8 RC SC-26-051A 389367,4 409506,4 7204,8 71,2 -70,0 48,8 RC SC-26-052 389481,7 409407,1 7206,0 0,7 -69,7 48,8 RC SC-26-052A 389351,4 409515,9 7204,0 0,6 -70,1 48,8 RC SC-26-057 388841,9 410055,6 7087,4 261,8 -79,8 79,2 RC SC-26-058 388838,3 410052,7 7087,3 343,9 -75,4 82,3 RC SC-26-059 388749,3 410183,2 7075,4 221,3 -75,1 76,2 RC SC-26-060 388762,3 410182,7 7075,5 169,9 -75,0 76,2 RC SC-26-061 388630,2 410259,4 7065,1 239,2 -75,1 76,2 RC SC-26-062 388636,7 410256,6 7065,5 188,9 -75,3 76,2 RC SC-26-063 388470,2 410389,4 7051,2 351,1 -80,4 91,4 RC SC-26-064 388469,7 410398,1 7051,3 51,3 -79,9 97,5 RC SC-26-065 388395,4 410445,6 7043,8 53,8 -79,9 121,9 RC SC-26-066 388384,3 410440,2 7043,2 352,3 -79,5 121,9 RC SC-26-067 386971,1 409555,6 7491,2 100,5 -80,0 167,6 RC SC-26-068 386957,1 409558,0 7491,1 284,5 -85,4 167,6 RC SC-26-070 386971,2 409151,5 7514,1 101,5 -71,0 103,6 RC SC-26-072 387175,3 409599,8 7507,0 62,7 -79,7 109,7 RC SC-26-073 387180,6 409594,8 7507,1 311,9 -84,8 152,4 RC SC-26-074 387005,3 409914,0 7475,7 29,3 -84,9 198,1 RC SC-26-075 389626,7 410469,1 7138,8 135,1 -89,4 152,4 RC SC-26-076 389670,5 410645,0 7129,1 73,4 -66,6 204,2 RC SC-26-077 389670,3 410638,3 7129,4 67,5 -80,2 243,8 RC SC-26-078 389627,9 410473,0 7138,8 14,3 -70,6 213,4 RC SC-26-080 386475,9 409116,6 7346,4 149,9 -75,0 152,4 RC SC-26-081 386475,8 409105,6 7347,0 80,2 -70,1 121,9 RC SC-26-082 387434,2 410777,2 7073,7 250,2 -74,9 161,5 RC SC-26-083 387851,2 410576,7 7040,8 201,5 -60,6 167,6 RC SC-26-084 387862,6 410582,3 7041,2 300,7 -69,9 182,9 RC SC-26-085 387439,6 410764,6 7073,8 91,8 -82,3 182,9 RC SC-26-086 389705,9 409048,5 7179,4 201,8 -75,0 137,2 RC SC-26-087 389708,9 409048,8 7179,7 40,6 -70,5 121,9 RC SC-26-088 389690,3 410299,6 7135,2 91,4 -80,4 167,6 RC SC-26-089 389685,0 410171,6 7134,7 174,9 -80,4 112,8 RC SC-26-090 389686,0 410200,7 7134,9 91,4 -75,3 121,9 RC

Anmerkungen:

Die Koordinaten sämtlicher Bohrlochansatzpunkte werden nach Abschluss der Bohrungen mithilfe eines Tachymeters bestimmt, wobei UTM WGS84, Zone 13 (Meter), als Referenzsystem verwendet wird.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Fassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt, zusammengefasst oder redaktionell verdichtet sein. Die Erstellung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein. Obwohl der Text redaktionell geprüft wurde, können Fehler, Auslassungen, Übersetzungsungenauigkeiten oder Sinnverschiebungen nicht vollständig ausgeschlossen werden. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen. Die Haftung für Schäden aus der Nutzung dieser Übersetzung ist ausgeschlossen, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegen; maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf den relevanten Plattformen (z. B. www.sedarplus.ca, www.sec.gov, http://www.asx.com.au) oder auf der Website des Emittenten. Bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

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