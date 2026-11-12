Düsseldorf - Der Autobauer Mercedes-Benz stoppt vorerst seine Investitionen in Deutschland. Das berichtet das "Handelsblatt" unter Berufung auf ein am Donnerstag im Konzern-Intranet veröffentlichtes Interview. Demnach werden Werksschließungen in Deutschland und weitere Verlagerungen ins Ausland wahrscheinlicher.



Derzeit laufen beim Konzern Verhandlungen über Kostensenkungen in Deutschland zwischen Management und Arbeitnehmervertretern. Auch nach Monaten gibt es bisher keine Annäherung. "Wir haben im Vorstand gemeinsam entschieden, alle weiteren Investitionen in die deutschen Standorte zu stoppen", erklärte laut Bericht Produktionsvorstand Michael Schiebe.



Trotz intensiver Gespräche zeichne sich derzeit leider noch kein Lösungskorridor ab, sagte Arbeitsdirektorin Britta Seeger nach Angaben der Zeitung. Daher seien sie nun gezwungen, konkret und detailliert zu prüfen, welche Standorte sie sich in Deutschland noch leisten könnten.



Der Autobauer will, dass die Beschäftigten in Deutschland für das gleiche Gehalt länger arbeiten. Aus Sicht des Konzerns sind die Arbeitskosten in Deutschland im Vergleich zu den internationalen Standorten zu hoch. Die Gewerkschaft IG Metall wehrt sich gegen die Einschnitte.





© 2026 dts Nachrichtenagentur