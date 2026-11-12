Jensen Huang tritt nach 33 Jahren an der Spitze von Nvidia mit sofortiger Wirkung zurück und verlässt auch den Verwaltungsrat. Die erste Reaktion fiel entsprechend heftig aus: Nvidia verlor zum US-Handelsstart zweistellig. Im weiteren Verlauf holten der S&P 500 und der Nasdaq ihre frühen Verluste auf. Auch Nvidia erholte sich vom Tagestief. Auf diese kurzfristige Gegenbewegung hatten wir gesetzt. Den Bull UJ5XCW haben wir zu 4,40 Euro gekauft. Bei 5,70 Euro nehmen wir den Gewinn mit. Das sind 29,5 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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