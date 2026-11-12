Ein Dank geht raus an den Nvidia-CEO Jensen Huang. Während Medien das private Beben um den CEO ausschlachten, übersehen panische Verkäufer das Wesentliche: Die Auftragsbücher von Nvidia platzen aus allen Nähten und die anstehenden Quartalsergebnisse dürften mehr als überzeugen. Bietet der Kursrutsch kurz vor den Q3-Zahlen jetzt eine seltene Einstiegschance? Lederjacke in Flammen Endlich ein chancenreicher Kursrutsch bei Nvidia mit einem Wochenminus ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.