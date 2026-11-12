Ein Dank geht raus an den Nvidia-CEO Jensen Huang. Während Medien das private Beben um den CEO ausschlachten, übersehen panische Verkäufer das Wesentliche: Die Auftragsbücher von Nvidia platzen aus allen Nähten und die anstehenden Quartalsergebnisse dürften mehr als überzeugen. Bietet der Kursrutsch kurz vor den Q3-Zahlen jetzt eine seltene Einstiegschance? Lederjacke in Flammen Endlich ein chancenreicher Kursrutsch bei Nvidia mit einem Wochenminus ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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