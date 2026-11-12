Die Aktie von BioNTech bleibt trotz des rückläufigen Impfstoffgeschäfts ein spannender Titel am Aktienmarkt. Anleger richten ihren Blick zunehmend auf die milliardenschwere Forschungspipeline im Bereich Krebsmedizin. Jüngste Quartalszahlen, neue Studienfortschritte und eine starke Finanzposition sorgen für Zuversicht - auch wenn der Weg zur kommerziellen Nutzung neuer Medikamente noch anspruchsvoll bleibt. Starke Finanzbasis und Fortschritte in der ...

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