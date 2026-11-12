Die Aktie des Hamburger Wirkstoffforschers Evotec bleibt ein spannender, aber risikoreicher Titel am deutschen Aktienmarkt. Nach schwierigen Monaten sorgen erste operative Fortschritte, neue Partnerschaften und ein konsequenter Sparkurs für Hoffnung. Dennoch ist der Weg zurück zu nachhaltigem Wachstum noch nicht geschafft. Operative Fortschritte, aber weiter rote Zahlen Mit den Zahlen für das dritte Quartal 2026 zeigte Evotec eine deutliche Verbesserung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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