MÜNCHEN (dpa-AFX) - CTS Eventim hat im dritten Quartal wegen Problemen im Veranstaltungsgeschäft weniger umgesetzt und verdient. Der Umsatz des Ticketverkäufers und Konzertveranstalters ging um etwas mehr als fünf Prozent auf 809 Millionen Euro zurück. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) fiel um knapp drei Prozent auf 133,8 Millionen Euro, wie das im MDax notierte Unternehmen am Donnerstag in München mitteilte. Damit schnitt das Unternehmen schlechter ab als von Experten erwartet.

Die in diesem Jahr ohnehin unter Druck stehende Aktie verlor nachbörslich weitere knapp vier Prozent.

Im Geschäftsfeld "Live Entertainment" sackte der Umsatz um fast zwölf Prozent auf 586 Millionen Euro ab. Beim operativen Gewinn der Sparte betrug der Rückgang zwölf Prozent auf 41 Millionen Euro. "Die Entwicklung spiegelt insbesondere die zeitliche Verteilung großer Tourneen und Veranstaltungen wider. Zudem war das Vorjahresquartal von einer besonders umsatzstarken internationalen Tournee geprägt", hieß es in der Mitteilung.

Dank eines guten Geschäfts im ersten Halbjahr legten der Umsatz und der operative Gewinn konzernweit in den ersten neun Monaten zu. Unternehmenschef und Großaktionär Klaus-Peter Schulenberg bestätigte daher die Prognose und ist beim Blick auf den weiteren Geschäftsverlauf in diesem Jahr optimistisch./zb/he