NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Tesla auf "Neutral" mit einem Kursziel von 430 US-Dollar belassen. Mit dem humanoiden Allzweckroboter Optimus sei der Technologiekonzern in diesem Segment gut positioniert, schrieb Rajat Gupta in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die dafür entwickelte Hardware treibe die Markteinführung voran und die Software dürfte längerfristig Werte schaffen./rob/bek/he Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 09:45 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 09:45 / EST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. ISIN: US88160R1014

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