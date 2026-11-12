Bei der Freenet-Aktie könnte sich für Anleger eine attraktive Gewinnchance ergeben. Trotz rückläufiger Ergebnisse sehen Analysten bis zu 33 Prozent Kurspotenzial, während der Mobilfunkanbieter gleichzeitig mit einer hohen Dividende lockt. Die jüngsten Geschäftszahlen zeigen zudem ein kräftiges Umsatzwachstum und steigende Kundenzahlen.Analysten sehen kräftiges Kurspotenzial Nach den jüngsten Quartalszahlen haben Experten ihre optimistische ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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