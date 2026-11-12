DJ Hugo-Boss-CEO Daniel Grieder legt Amt zum Jahresende nieder
DOW JONES--Personalwechsel an der Spitze der Hugo Boss AG: CEO Daniel Grieder legt sein Amt zum 31. Dezember 2026 nieder. Auf ihn folgt am 1. Januar 2027 David Epstein. Der Mitteilung zufolge erfolgt der Rücktritt auf Grieders eigenen Wunsch. David Epstein ist seit 2024 Chief Brand Partnerships Officer bei der Frasers Group und als solcher für die Markenpartnerschaften in den Bereichen Sport, Premium und Luxury verantwortlich. Zuvor war er fünf Jahre lang Managing Director der Premium- und Luxury-Divisionen der Frasers Group.
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DJG/hab/ros
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November 12, 2026 12:29 ET (17:29 GMT)
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