USDJPY durchbricht Marke von 160: Japanischer Yen erholt sich nach Interventionsspekulationen

Der Japanischer Yen verzeichnete zuletzt eine deutliche Gegenbewegung, nachdem das Währungspaar USDJPY kurzzeitig die psychologisch bedeutsame Schwelle von 160,00 überschritten hatte - ein Niveau, das Marktteilnehmer seit Monaten als potenzielle Verteidigungslinie der japanischen Behörden einstufen. Nachdem USDJPY erstmals seit September über die Marke von 160 geklettert war, drehte der Kurs rasch wieder ab und fiel in Richtung 159,33 zurück, was umgehend neue Spekulationen über mögliche Devisenmarktinterventionen auslöste. Dabei resultiert die Bedeutung dieser Kurszone nicht allein aus der technischen Chartanalyse, sondern vor allem aus ihrer politischen und wirtschaftlichen Tragweite für Tokio. Ob hinter dem plötzlichen Rücksetzer bereits direkte Stützungskäufe standen oder ob lediglich Gewinnmitnahmen und die Furcht vor einem Eingreifen des Finanzministeriums den Ausschlag gaben, bleibt am Devisenmarkt vorerst offen.

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