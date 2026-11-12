Forschende haben ein Doppelsternsystem entdeckt, das aus einem Roten Riesen und einem "unsichtbaren" Begleiter besteht. Dieser mysteriöse Gefährte gibt Rätsel auf, denn seine Masse liegt zwischen der von Neutronensternen und Schwarzen Löchern. Ein Team von Wissenschaftler:innen hat im Sternbild Fische ein Doppelsternsystem mit einem Roten Riesen als Hauptstern entdeckt. So weit, so unspektakulär. Schließlich sind etwa 50 bis 70 Prozent aller Sterne ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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