DJ Enel erzielt dank Rückenwind aus Spanien und Amerika höheres Ergebnis

Von Mauro Orru

DOW JONES--Enel hat für die ersten neun Monate des Jahres ein höheres Ergebnis ausgewiesen. Gestützt wurde die Entwicklung durch die Geschäfte in Spanien sowie auf dem amerikanischen Kontinent, die einen Margenrückgang in Italien mehr als ausglichen. Der in Rom ansässige Energiekonzern teilte mit, der Nettogewinn sei auf 5,63 Milliarden Euro gestiegen, nach 5,24 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum. Auf bereinigter Basis erhöhte sich der am Markt viel beachtete Nettogewinn um 6 Prozent auf 6,02 Milliarden Euro, während das bereinigte Ergebnis je Aktie von 0,56 auf 0,61 Euro zulegte.

Gleichzeitig stieg das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) um 4 Prozent auf 17,95 Milliarden Euro. Der bereinigte Umsatz wuchs von 59,70 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum auf 65,02 Milliarden Euro. Das Unternehmen verwies dabei auf einen höheren Ergebnisbeitrag aus dem Verteilnetzgeschäft, insbesondere in Lateinamerika und Spanien.

Für das Gesamtjahr 2026 erwartet Enel nach eigenen Angaben einen bereinigten Nettogewinn zwischen 7,1 Milliarden und 7,3 Milliarden Euro, ein bereinigtes EBITDA zwischen 23,1 Milliarden und 23,6 Milliarden Euro sowie ein bereinigtes Ergebnis je Aktie von rund 0,74 Euro.

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November 12, 2026 13:38 ET (18:38 GMT)

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