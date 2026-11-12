Die Klarna Group plc (NYSE: KLAR), das Netzwerk für den Finanzalltag, hat Chris Koegel mit Wirkung zum 1. Januar 2027 vorbehaltlich der behördlichen Genehmigung zum Chief Financial Officer ernannt. Die Ernennung wurde vom Vorstand der Klarna Group plc genehmigt und gebilligt. Er wird die Nachfolge von Niclas Neglén antreten, der bis Ende 2026 im Amt des CFO verbleiben wird.

Koegel wechselt von Robinhood Markets Inc. (NASDAQ: HOOD) zu Klarna, wo er als Vice President, Head of Corporate Finance and Investor Relations tätig ist. Er trat 2022 bei Robinhood ein und war während einer Phase bedeutenden Wachstums Mitglied des Führungsteams; die Unternehmensbewertung stieg während seiner Amtszeit von unter 10 Mrd. USD auf über 100 Mrd. USD. Vor seiner Tätigkeit bei Robinhood war er von 2015 bis 2022 Head of Investor Relations bei LPL Financial LLC (NASDAQ: LPLA), nachdem er 13 Jahre bei Bain Company tätig gewesen war. Koegel verfügt über einen BA in Mathematik vom Williams College sowie einen MBA vom Dartmouth College und ist in den USA im Raum Boston, Massachusetts, ansässig.

"Die Erfahrung von Chris als Führungskraft im Finanzbereich bei einem in den USA börsennotierten Fintech-Unternehmen im Konsumgüterbereich, das eine starke Erfolgsbilanz in Bezug auf Wachstum und die Schaffung von Shareholder Value vorweisen kann, wird von unschätzbarem Wert sein, wenn wir nun in die nächste Phase der Wachstumsgeschichte von Klarna eintreten", sagte Sebastian Siemiatkowski, Mitbegründer und CEO von Klarna.

"Klarna hat ein groß angelegtes globales Netzwerk aufgebaut, das die Kunden schätzen. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit Sebastian und dem Klarna-Team daran zu arbeiten, innovative Produkte und Mehrwert für Kunden, ein produktives und bereicherndes Arbeitsumfeld für Mitarbeiter sowie langfristiges, profitables Wachstum für die Aktionäre zu schaffen", sagte Chris Koegel.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Diese Aussagen umfassen unter anderem Aussagen zu unserer künftigen finanziellen Entwicklung, unserer Geschäftsstrategie, unseren Wachstumszielen und unseren Marktchancen. Begriffe wie "glauben", "erwarten", "voraussehen", "beabsichtigen", "planen", "werden", "könnten", "könnte", "schätzen" und ähnliche Ausdrücke kennzeichnen zukunftsgerichtete Aussagen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den ausdrücklich oder implizit genannten Ergebnissen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen spiegeln unsere Einschätzung zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung wider und basieren auf den uns derzeit vorliegenden Informationen. Wir übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den erwarteten Ergebnissen abweichen. Anleger sollten sich nicht übermäßig auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen und die Risikofaktoren in unseren bei der SEC eingereichten Unterlagen prüfen, um eine umfassendere Darstellung der Risiken zu erhalten.

Über Klarna

Klarna is the everyday finance network. Mit über 120 Millionen aktiven Klarna-Nutzern weltweit und 3,8 Millionen Transaktionen pro Tag ermöglicht das KI-gestützte Zahlungs- und Handelsnetzwerk von Klarna Menschen, intelligenter zu bezahlen, mit dem Ziel, überall und für alles verfügbar zu sein. Kunden können mit Klarna online, im Geschäft sowie über Apple Pay und Google Pay bezahlen. Über 1,2 Millionen Einzelhändler vertrauen auf die innovativen Lösungen von Klarna, um Wachstum und Kundenbindung zu fördern, darunter Uber, H&M, Saks, Sephora, Macy's, Ikea, die Expedia Group, Nike und Airbnb. Klarna ist an der New Yorker Börse (NYSE: KLAR) notiert. Weitere Informationen finden Sie unter Klarna.com.

Kategorie: Nachrichten für Investoren

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