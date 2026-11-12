Heute gab Carbon Measures auf der COP31 die Eröffnung seiner Niederlassung in Singapur bekannt, die mit Unterstützung des Singapore Economic Development Board (EDB) gegründet wurde.

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Carbon Measures opens Singapore office and launches first in-country pilot to advance industrial decarbonization in hard-to-abate sectors.

Die Niederlassung in Singapur wird als Hub von Carbon Measures im asiatisch-pazifischen Raum dienen, die technische Expertise und das Fachwissen des Unternehmens erweitern und gleichzeitig die Zusammenarbeit mit wichtigen Interessengruppen in der gesamten Region stärken. Der Schwerpunkt der Arbeit wird auf der Förderung von Strategien zur Dekarbonisierung der Industrie in Sektoren liegen, in denen Emissionsminderungen besonders schwierig sind. Dazu werden Unternehmen, gemeinnützige Organisationen, akademische Einrichtungen und andere Partner zusammengebracht, um die Entwicklung und Umsetzung des Pilotprojekts zu begleiten.

"Wir begrüßen die Eröffnung der ersten Niederlassung von Carbon Measures in der Region. Durch die Erprobung neuer Ansätze für die CO2-Bilanzierung auf Produktebene werden dadurch mehr Möglichkeiten zur Zusammenarbeit mit dem industriellen Ökosystem Singapurs geschaffen und Unternehmen dazu ermutigt, in CO2-ärmere Produkte zu investieren und diese herzustellen. Die Präsenz von Carbon Measures wird zudem dazu beitragen, spezialisiertes Fachwissen im Bereich der CO2-Bilanzierung aufzubauen und hochwertige Arbeitsplätze für Singapurer zu schaffen", sagte Lim Wey-Len, Executive Vice President der EDB.

Kick-Off des ersten Pilotprojektes im Land

Im Mittelpunkt dieses ersten Pilotprojekts steht die Umsetzung von Standards für die CO2-Bilanzierung auf Produktebene und die CO2-Intensität (CI) auf Produktebene im Bereich der Schiffskraftstoffe. Dabei wird die Bilanzierungsmethodik entlang der gesamten Wertschöpfungskette von der Produktion bis zur Verbrennung getestet, um zu bewerten, wie CO2-Informationen gemessen, nachverfolgt und weitergegeben werden und wie kohlenstoffärmere Lösungen zur Emissionsminderung und zum Wirtschaftswachstum beitragen können. Als erstes Produkt wird biologisch verflüssigtes Erdgas (Bio-LNG) getestet, wobei die Seeschifffahrt als erster Anwendungsfall dient.

Im Rahmen des Pilotprojekts werden wir außerdem untersuchen, wie Technologie dazu beitragen kann, die Berechnung, Überprüfung und Weitergabe von CO2-Daten auf Produktebene an jedem Punkt der Wertschöpfungskette zu unterstützen.

Die Untersuchung, wie Daten aus der Emissionsbilanzierung mit verifizierten Werten zur Kohlenstoffintensität auf Produktebene verknüpft werden können, die als Grundlage für kommerzielle Verträge dienen und einer behördlichen Überprüfung standhalten, wird ein Schwerpunkt sein. Im Rahmen des Pilotprojekts soll zudem geprüft werden, wie dieser Ansatz dafür sorgt, dass Kohlenstoffdaten auf Produktebene einfacher zu erheben und für Unternehmen jeder Größe leichter zugänglich sind.

Durch die Durchführung dieser Tests entlang der gesamten Lieferkette wird das Pilotprojekt dazu beitragen, methodische und praxisorientierte Möglichkeiten zu finden, die eine breite Einführung der Richtlinien in verschiedenen Märkten, Rechtsräumen und Produktkategorien erleichtern. Damit wird die Interoperabilität zwischen den verschiedenen CO2-Bilanzierungssystemen gefördert, wirtschaftliche Anreize für CO2-ärmere Produkte gestärkt und die Grundlage für Produktdifferenzierung sowie Maßnahmen zur Dekarbonisierung der Industrie geschaffen.

Carbon Measures wird eine breite Gruppe von Interessengruppen in Singapur einbeziehen, von denen jede ihre eigenen, unabhängigen Perspektiven einbringt, um zu verstehen, wie CO2-bezogene Informationen gemessen und von der Produktion bis zur Transaktion weitergegeben werden:

Unternehmen der Lieferkette für Schiffskraftstoffe, darunter Rohstoffproduzenten, Kraftstoffhersteller sowie Logistik- und Transportdienstleister, wird Emissionsdaten bereitstellen, wodurch die Bilanzierungsmethode anhand von Bedingungen auf Transaktionsebene statt anhand theoretischer Schätzungen überprüft werden kann.

wird Emissionsdaten bereitstellen, wodurch die Bilanzierungsmethode anhand von Bedingungen auf Transaktionsebene statt anhand theoretischer Schätzungen überprüft werden kann. Regierungsbehörden aus Singapur werden hinzugezogen, um die technischen Erkenntnisse aus dem Pilotprojekt in politische Konzepte umzusetzen und gegebenenfalls die Zusammenarbeit mit den relevanten Akteuren im gesamten Ökosystem der Schiffskraftstoffe zu unterstützen.

werden hinzugezogen, um die technischen Erkenntnisse aus dem Pilotprojekt in politische Konzepte umzusetzen und gegebenenfalls die Zusammenarbeit mit den relevanten Akteuren im gesamten Ökosystem der Schiffskraftstoffe zu unterstützen. SB COP wird weitere Perspektiven aus der Privatwirtschaft in das Pilotprojekt einbringen und dazu beitragen, dass dessen Ergebnisse besser in Klimaschutzmaßnahmen und Empfehlungen für die öffentliche Politik einfließen. Darüber hinaus, während gleichzeitig die Umsetzung unternehmensgeführter Lösungen in skalierbare Ansätze zur Emissionsminderung unterstützt wird.

wird weitere Perspektiven aus der Privatwirtschaft in das Pilotprojekt einbringen und dazu beitragen, dass dessen Ergebnisse besser in Klimaschutzmaßnahmen und Empfehlungen für die öffentliche Politik einfließen. Darüber hinaus, während gleichzeitig die Umsetzung unternehmensgeführter Lösungen in skalierbare Ansätze zur Emissionsminderung unterstützt wird. Lokale Non-Profit-Organisationen und akademische Partner werden aktiv, um lokales Fachwissen zu nutzen sowie technische und wissenschaftliche Genauigkeit sicherzustellen.

"Die gemeinsame Gestaltung durch verschiedene Interessengruppen, die Beteiligung der Industrie und das direkte Engagement der Regierungen sind entscheidend für die Entwicklung von Systemen, die über globale Lieferketten hinweg funktionieren. Im Einklang mit unserer im Ergebnisbericht zur Global Climate Action Agenda der COP30 dargelegten Verpflichtung, ein globales System zur Erfassung von CO2-Emissionen auf der Grundlage von Grundsätzen der Finanzbuchhaltung voranzutreiben, unternehmen wir nun auf der COP31 Schritte, um zu untersuchen, wie diese Ansätze in der Praxis umgesetzt werden können", sagte Amy Brachio, CEO von Carbon Measures "Dieses erste Pilotprojekt vor Ort in Singapur bietet uns die Gelegenheit, Industrie, gemeinnützige Organisationen und Regierung an einen Tisch zu bringen, um zu testen, wie Standards zur CO2-Intensität auf Produktebene in der Praxis funktionieren. Die gewonnenen Erkenntnisse werden in ein System einfließen, das Produkte mit geringerem CO2-Ausstoß genau unterscheiden kann und letztendlich die Voraussetzungen für eine Dekarbonisierung der Industrie in großem Maßstab schafft."

"Wir haben jahrelang über Klimaziele diskutiert. Jetzt müssen wir zeigen, was funktioniert, und dies in großem Maßstab umsetzen", sagte Ricardo Mussa, Global Chair von SB COP "Die Privatwirtschaft verfügt über das Wissen, die Technologie und die Kapazitäten, um Klimaziele in praktische Lösungen umzusetzen. Unsere Zusammenarbeit mit Carbon Measures, die mit dem Pilotprojekt in Singapur beginnt, bietet die Gelegenheit, unternehmerisches Know-how in die Praxis umzusetzen, wirksame politische Maßnahmen zu gestalten und zu zeigen, dass Dekarbonisierung und wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit Hand in Hand gehen können."

Das Pilotprojekt in Singapur ist das erste von mehreren "Carbon Measures"-Projekten, die weltweit in verschiedenen Ländern und Produktkategorien durchgeführt werden. Die aus diesen Pilotprojekten gewonnenen Erkenntnisse werden dazu beitragen, einen weltweit kompatiblen Ansatz für die CO2-Bilanzierung auf Produktebene zu entwickeln und als Grundlage für eine globale Methodik zur Umsetzung von Standards zur CO2-Intensität auf Produktebene zu dienen.

Über Carbon Measures

Carbon Measures ist ein globaler Zusammenschluss von Unternehmen aus verschiedenen Branchen, die sich dafür einsetzen, die CO2-Emissionen zu senken, indem sie Marktanreize mit den Maßnahmen in Einklang bringen, die erforderlich sind, um in großem Maßstab Wirkung zu erzielen. Die Koalition zielt darauf ab, Innovationen zu beschleunigen, indem sie einen weltweit anerkannten Rahmen für die CO2-Bilanzierung auf Produktebene entwickelt und sich für verbindliche Standards zur CO2-Intensität von Produkten einsetzt. Gemeinsam sollen diese Bemühungen eine nachhaltige Marktnachfrage nach CO2-armen Produkten schaffen. Der auf fundierten wissenschaftlichen Erkenntnissen und Grundsätzen der Finanzbuchhaltung basierende Rahmen würde es Regierungen ermöglichen, wirksamere politische Maßnahmen zu ergreifen, Unternehmen dabei unterstützen, ihre Produkte zu differenzieren, und Märkte in die Lage versetzen, einen Wettbewerb zu fördern, der zu einer bedeutenden Verringerung von Emissionen führt.

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